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Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yunanistan Sisi’yi iknaya gidiyor

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanistan Sisi’yi iknaya gidiyor
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Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki sınırlarına ilişkin mutabakat protokolü ile doğu Akdeniz’deki emellerinin suya düştüğünü gören ve salı günü İtalya ile İyon Denizi için alelacele benzer bir anlaşma imzalayan Yunanistan, şimdi de Arnavutluk ve Mısır’ı ikna çabasına girdi.

19 Haziran’da uzman teknik bir heyetle Kahire’ye gidecek olan Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile görüşmesi bekleniyor. Dendias, “Mısır ile anlaşma sağlarsak Türkiye-Libya anlaşmasına büyük sorun yaratmış oluruz. Ancak Mısır, Türkiye’nin ayağına basmaktan kaçınmayı tercih ediyor” dedi. Dendias, Yunan televizyonlarına verdiği demeçlerde, Mısır ile Doğu Akdeniz’de bazı bölgeleri kapsayan bir Ekonomik Münhasır Bölge anlaşması imzalanması olasılığına kapıyı açık bıraktı.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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