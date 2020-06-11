Yunanistan Sisi’yi iknaya gidiyor

19 Haziran’da uzman teknik bir heyetle Kahire’ye gidecek olan Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile görüşmesi bekleniyor. Dendias, “Mısır ile anlaşma sağlarsak Türkiye-Libya anlaşmasına büyük sorun yaratmış oluruz. Ancak Mısır, Türkiye’nin ayağına basmaktan kaçınmayı tercih ediyor” dedi. Dendias, Yunan televizyonlarına verdiği demeçlerde, Mısır ile Doğu Akdeniz’de bazı bölgeleri kapsayan bir Ekonomik Münhasır Bölge anlaşması imzalanması olasılığına kapıyı açık bıraktı.