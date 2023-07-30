Yunanistan sınırda yeni duvara başladı

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TÜRKİYE-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç nehrinin Yunan tarafında 35 kilometre uzunluğundaki çelik parmaklıklı yeni bariyerin inşası için ön çalışmalar başladı. Yunan hükümetinin, sınır boyunca 140 kilometrelik yeni ‘duvar’ projesinin ilk ayağını oluşturan 35 kilometrelik bariyer, Dimetoka (Didimotiho) ilçesinin Hasırcılar (Psathades) ile Sofulu (Sufli) ilçesinin Karapınar (Kornofolia) köyleri arasında inşa edilecek.

AB’DEN PARA YOK

Taşaron firmalar, bariyerin inşa edileceği bölgede, ağaç kesimi, mıntıka temizliği ve iş makinelerinin geçişini sağlayabilecek yol açılması çalışmalarına başladı. Yunan hükümeti ile ihaleyi kazanan Yunan ‘Terna’ ve ‘İntrakat’ şirketleri arasında, mart ayında imzalanan anlaşmaya göre, 35 kilometrelik bariyerin inşası 99.2 milyon Euro’ya mal olacak. Avrupa Birliği’nin (AB) finansman etmeyi reddetmesi üzerine maliyeti Yunan devleti karşılıyor. Proje gereği barikatın yüksekliği 5, zeminden derinliği ise 6 metre olacak. Ayrıca, çelik kabinli 7 adet anti-balistik gözlem kulesi de inşa edilecek. İnşa çalışmalarının bir yılda tamamlanması bekleniyor.

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TÜRKİYE’Yi GÖZETLEYECEK

Bariyere yerleştirilmesi planlanan cihazlar ise şunlar olacak:

Bir noktada toplanma olduğunda yetkilileri uyaran cep telefonu izleme yazılımı.

Son teknoloji ürünü fiber optik dedektörler.

TÜRKİYE topraklarının 15 kilometre derinliğine kadar izleme imkânı olan kameralar.

Günün 24 saati uçabilen ve güneş enerjisi ile çalışan İHA’lar.