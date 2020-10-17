Yunanistan sınıra ‘ses silahı’ planlıyor! Kulağı sağır edecekler

Yunanistan hükümeti Meriç hududunda, bir yandan olası mülteci ve göçmen akınlarına karşı kullanmak üzere insanları sağır edebilecek güçte ses dalgaları üreten Uzun Erimli Akustik Cihaz (LRAD) cihazları satın alırken, diğer yandan 26.5 kilometrelik yeni duvar inşasına başladı. Edinilen bilgilere göre bir süre önce satın alınan 2 adet seyyar LRAD cihazı geçtiğimiz günlerde, Yunan Polis Teşkilâtı’na teslim edildi. “Ses topu” da denilen seyyar cihazlar, Meriç hududu yakınındaki Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrinde bulunuyor.

YÜKSEK DESİBEL

LRAD cihazından çıkan ses dalgaları 2 kilometreye kadar yayılabiliyor. Sesin rahatsız etmesi için 300 metrelik uzaklık yetiyor. Cihaz, kulaklarda çınlama yaratıyor, bu da kitlelerde şaşkınlığa, paniğe yol açıyor. LRAD cihazlarından çıkan ses dalgalarında desibelin yüksek tutulması ise kalıcı sağırlığa neden olabiliyor.

ÜÇ AYRI NOKTADA İNŞA

Kalıcı sağırlık için 160 desibel yeterken, aygıt 152 desibele kadar ulaşıyor. 30 derecelik açının dışında kalanlar sesten etkilenmiyor. Meriç’teki Yunan sınır güçleri bir süre önce 15 adet termal kamera, 5 adet plastik bot, 10 adet zırhlı devriye aracı ve 4 adet insansız hava aracı (İHA) ile de takviye edildi.

Bu arada, Meriç hududunda toplam 26.5 kilometrelik uzunluğunda ve yaklaşık 4.5 metre yüksekliğinde yeni duvarın inşası başladı. Duvar, Farecik (Ferres) mevkiinde, 9, 15 ve 2.5 kilometre uzunluğunda üç ayrı noktada inşa edilecek. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in bugün ziyaret etmesi beklenen Meriç hududunda ayrıca, Pazarkule’nin karşısındaki Kastanies’ten Nea Vissa köyüne kadar uzanan ve 2012’de inşa edilen 10.3 kilometrelik tel çitte de bakım-onarım çalışmaları yapılacak.

UZMAN GÖRÜŞÜ



- ‘BASKI OLUŞTURMAYI AMAÇLIYORLAR’

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: “LRAD, son dönemlerde toplumsal olaylarda polis ve jandarmanın envanterine giren bir cihaz. Yüksek frekanslı sesler verip toplulukların rahatsız olmasını ve dağılmasını sağlıyor. Yunanistan’ın envanterine bu cihazı katması elbette olumlu bir gelişme değil. Doğru bir metot da değil. İnsanları sesle etkileyerek onların istikrarını bozmak ve sağlık durumunu etkileyerek dağıtma amacı güdüyor. Bu aletin kullanılması sadece göçmenleri değil, 2 kilometrelik alanda yaşayan ne kadar insan varsa hepsini rahatsız edecektir. Sınırda Türk köyleri bulunuyor. Yunan polisleri ‘Sınır güvenliğimizi koruyoruz’ adı altında Türk köylerinde yaşayan kişileri rahatsız etme ve Türkiye üzerinde bir baskı oluşturma amacı güdüyor.”

- ‘PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞA YOL AÇABİLİR’

KBB Uzmanı Prof. Dr. Metin Yılmaz: “Normal bir insanın günlük konuşma ses aralığı 2 bin ile 4 bin hertz arasındadır. 8 bin ile 20 bin hertz arasındaki sesler yüksek frekanslı sesler olarak adlandırılır. 16 bin hertzden sonra insan kulağının bu sesleri duyması çok zorlaşır. Örneğin insanın duyamadığı ama köpeklerin duyduğu 14 bin hertzlik sesler oluyor. Bunu duyan köpek o sesten duyduğu rahatsızlıkla ortamdan uzaklaşabiliyor. İnsan yüksek ses duymuyor ancak yüksek frekans yüzünden baş ağrısı, kusma sersemlik kulak çınlaması gibi etkileri oluyor. Bu sesten korunmanın tek yolu o frekansa özgü kulaklık kullanmaktır. Bu duruma çok maruz kalan insanlarda psikolojik rahatsızlıklar, sürekli kulak çınlaması gibi etkiler görülebilir.”