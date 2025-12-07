Yunanistan silahlanıyor: Avrupa’dan para İsrail’den füze

Haberin Devamı

Yunan Parlamentosu’nun ilgili komisyonu, İsrail’den 691 milyon euro karşılığında füze ve mermileri ile birlikte 36 adet Puls (Hassas Universal Fırlatma Sistemi) tipi çok namlulu füze ve roket fırlatma sisteminin satın alımını onayladı. Yunan medyasında haberlere göre, 6x6 tipi askeri araçlara takılacak Puls sistemlerinin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Meriç sınır bölgesi ile Doğu Ege ve Onikiadalar’da konuşlandırılması planlanıyor.

LOZAN’I İHLAL EDİYOR

Yunanistan, 1923 Lozan ve 1947 Paris antlaşmalarına aykırı bir şekilde, Ege adalarını yıllardır sistemli olarak silahlandırıyor. Aynı haberlerde, İsrail ile sağlanan anlaşma çerçevesinde, Puls fırlatıcı sisteminde kullanılan 300 km menzilli Predator Hawk ER tipi balistik füzelerin yanısıra, 40 km menzilli Accular ve 150 km menzilli Extra tipi güdümlü topçu mermileri de Yunanistan’a verilecek. Puls sisteminin bazı parçalarının Yunanistan’da imal edilecekleri de belirtilen Yunan medyasındaki haberlerde, 691 milyon Euro’luk maliyetin önemli bir bölümünün “Avrupa için Güvenlik Eylemi” (SAFE) programlarından sağlanacağı kaydedildi.

Haberin Devamı

Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis

‘AŞİL’İN KALKANI’

İsrail ile anlaşmanın, Dışişleri ve Savunma Konseyi tarafından da onaylandıktan sonra imzalanacağı bertilen Yunan medyasındaki haberlere göre, Puls sistemi, maliyeti 3 milyar Euro’yu bulan ve “Aşil’in Kalkanı” adı verilen 5 ayrı tipte füze sistemlerinin Ege adaları ile Türk-Yunan kara hududu yakınında konuşlandırılmalarını öngören projenin ilk ayağını oluşturuyor. Türkiye ile Doğu Akdeniz’de 2020’de yaşanan “Oruç Reis Krizi”nden sonra geçen 5 yılda silahlanmaya 15 milyar Euro ayıran Yunanistan, şimdi de 2025-2037 yılları için 25-28 milyar Euro’uk yeni silahlanma programı uygulamaya koydu.

Gözden Kaçmasın Trump’ın Amerikası ne yöne gidecek Haberi görüntüle