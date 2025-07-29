Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias endişeli! 'Büyük ve giderek artan bir tehdit'

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, parlamentoda yaptığı konuşmada Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelerine dikkat çekti.

Yaptığı konuşma ile parlamentoyu karıştıran Dendias, Türkiye'nin kendileri için “büyük ve giderek artan bir tehdit” olduğunu söyledi.

Yunanistan gazetesi Kathimerini'de yer alan habere göre, Türkiye'den "sürekli güçlenen ve son derece iddialı bir komşu" ifadesiyle bahseden Dendias, savunma sanayisinde daha fazla atılım yapmaları gerektiklerini savundu.

Dendias, acilen harekete geçmeleri gerektiğini belirtirken Türkiye'nin askeri gücünü artırmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgesel arenada çok daha kararlı ve talepkar bir aktör haline geldiğini vurguladı.

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Parlamentodaki vekillere "Sayın meslektaşlarım, size derin bir endişemi ifade ediyorum" sözleriyle seslenen Dendias, şöyle konuştu:

"Bir an önce, yarın değil dün olmak üzere, sürekli gücünü artıran ve son derece iddialı bir komşuyu durdurmak için imkan yaratmalıyız. Yaklaşık 10 yıl önce böyle bir durum söz konusu değildi ancak bugün, büyük ve giderek artan bir tehdit var"

DENDİAS'TAN EGE İTİRAFI

Dendias, Atina hükümetinin Ege'deki adalarını eş zamanlı korumasının mümkün olamayacağı endişesiyle geliştirdiği "Ajanda 2030" stratejisini savundu.

2030 gündeminin arka planında Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli gelişmeler olduğunun altını çizen Dendias, Ege'deki adalara otonom birlikler konuşlandırılması planını “2030 gündemini yöneten tüm endişe budur" sözleriyle açıkladı.

Dendias, Yunan ordusunun Türkiye karşısında orantısız bir biçimde güçsüz kaldığını itiraf etti. Yunan bakan, Ege’de görev yapan denizcilerin oranının yüzde 5’in bile altında olduğunu söyledi.

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Yunanistan'ın, Türkiye’nin hızla yükselen askeri gücü ve bölgedeki artan etkisi karşısında "Ajanda 2030" adlı kapsamlı bir savunma reform programı başlatmak zorunda kaldığı ve bu reformlarla birlikte askerliğin yalnızca kara kuvvetlerinde sürdürüleceği, donanma ve hava kuvvetlerindeki er alımının ise tamamen sona ereceği ifade edilmişti.

Dendias, özellikle adalar ve sınır bölgelerindeki birliklerin karar alma süreçlerindeki özerkliğinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Plan kapsamında, Yunanistan dört yeni Yüksek Askeri Komutanlık kuracak. Bu komutanlıkların Orta Yunanistan, Mora ve Teselya (ASDYS), Epir-Makedonya (ASDIM), Trakya (ASDITH) ve Ege-Doğu Akdeniz (ASDAM) komutanlıkları olacağı açıklandı.