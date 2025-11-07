Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan Türkiye itirafı: Ders çıkarmalıyız

Haberin Devamı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Avrupa savunma stratejisini, Türkiye’nin bu yapıdaki olası konumunu ve Yunanistan ile Türkiye'nin savunma sanayilerini değerlendirdi.

“AVRUPA'NIN SAVUNMA MİMARİSİNİN TEMELİNDE YER ALMALI"

Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre Dendias, Avrupa savunma yapılanmasının geleceğine değinirken Türkiye’nin bu sisteme entegrasyonu konusunda çekincelerini dile getirdi.

Katıldığı forumda konuşan Dendias, Türkiye’nin Avrupa savunma mimarisine dâhil olmasının sadece siyasi bir mesele olmadığını, aynı zamanda “ahlaki ve değer temelli bir konu” olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Dendias sözlerine şu ifadeyle devam etti:

"Türkiye, Avrupa'nın savunma mimarisinin temelinde yer almalı. Temel Avrupa değerlerini taşıması halinde Avrupa'nın savunma yapısına katılabilir."

"SAFE PROGRAMI UMUT VERİCİ"

Avrupa Komisyonu’nun SAFE (Savunma Endüstrisinin Avrupa Finansmanı) programına da değinen Dendias, bu girişimin umut verici olduğunu ancak asıl itici gücün başka bir projeden geleceğini söyledi.

“Gerçek kazanım, ReArm Europe adı verilen ve 600 milyar eurodan fazla kaynağın harekete geçirilmesini hedefleyen büyük program olacak,” dedi.

Yunanistan’ın projelerinin kasım ayında Avrupa Komisyonu platformuna yükleneceğini belirten Dendias, bu fondan en iyi şekilde yararlanmak istediklerini ifade etti.

Avrupa’nın ciddi bir savunma kapasitesi oluşturmasının uzun yıllar alacağına dikkat çeken Dendias, “Avrupa savunmayı unuttu, bu bir sistem değil kültür kaybıdır” dedi.

“TÜRKİYE'DEN DERS ÇIKARMALIYIZ”

Dendias, Yunanistan’ın savunma alanındaki stratejik hedeflerine değinirken Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği başarıları kabul etti.

Haberin Devamı

“Türkiye, hem iç üretim kapasitesi hem de milyarlarca dolarlık ihracat kabiliyetiyle çok önde. Biz Türkiye olmak zorunda değiliz ama onlardan ders almalı ve kendi yolumuzu çizmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın kendi askeri teknolojisini üretmesi gerektiğini belirten Dendias, “Her zaman yabancı raflara gitmek olmaz. Kendi üretimimizi hem nicelik hem nitelik olarak güçlendirmeliyiz” dedi.