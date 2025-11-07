×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan Türkiye itirafı: Ders çıkarmalıyız

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Savunma Nikos Dendias#Türkiye
Yunanistan Savunma Bakanı Dendiastan Türkiye itirafı: Ders çıkarmalıyız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 18:00

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Avrupa'nın savunma mimarisinin temelinde yer alması gerektiğini söyledi. Yunanistan ve Türkiye'nin savunma sanayilerini karşılaştıran Dendias, Ankara'nın bu alandaki elde ettiği başarıları kabul etti ve "Ders çıkarmalıyız" itirafında bulundu.

Haberin Devamı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Avrupa savunma stratejisini, Türkiye’nin bu yapıdaki olası konumunu ve Yunanistan ile Türkiye'nin savunma sanayilerini değerlendirdi.

“AVRUPA'NIN SAVUNMA MİMARİSİNİN TEMELİNDE YER ALMALI"

Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre Dendias, Avrupa savunma yapılanmasının geleceğine değinirken Türkiye’nin bu sisteme entegrasyonu konusunda çekincelerini dile getirdi.

Katıldığı forumda konuşan Dendias, Türkiye’nin Avrupa savunma mimarisine dâhil olmasının sadece siyasi bir mesele olmadığını, aynı zamanda “ahlaki ve değer temelli bir konu” olduğunu söyledi.

Yunanistan Savunma Bakanı Dendiastan Türkiye itirafı: Ders çıkarmalıyız

Haberin Devamı

Dendias sözlerine şu ifadeyle devam etti:

"Türkiye, Avrupa'nın savunma mimarisinin temelinde yer almalı. Temel Avrupa değerlerini taşıması halinde Avrupa'nın savunma yapısına katılabilir."

Gözden KaçmasınTürkiyenin yükselişi İsrailde endişe yarattı: Dünyada lider konumda... Etkisi her geçen gün artıyorTürkiye'nin yükselişi İsrail'de endişe yarattı: Dünyada lider konumda... 'Etkisi her geçen gün artıyor'Haberi görüntüle

"SAFE PROGRAMI UMUT VERİCİ"

Avrupa Komisyonu’nun SAFE (Savunma Endüstrisinin Avrupa Finansmanı) programına da değinen Dendias, bu girişimin umut verici olduğunu ancak asıl itici gücün başka bir projeden geleceğini söyledi.

“Gerçek kazanım, ReArm Europe adı verilen ve 600 milyar eurodan fazla kaynağın harekete geçirilmesini hedefleyen büyük program olacak,” dedi.

Yunanistan Savunma Bakanı Dendiastan Türkiye itirafı: Ders çıkarmalıyız

Yunanistan’ın projelerinin kasım ayında Avrupa Komisyonu platformuna yükleneceğini belirten Dendias, bu fondan en iyi şekilde yararlanmak istediklerini ifade etti.

Avrupa’nın ciddi bir savunma kapasitesi oluşturmasının uzun yıllar alacağına dikkat çeken Dendias, “Avrupa savunmayı unuttu, bu bir sistem değil kültür kaybıdır” dedi.

Gözden Kaçmasınİsrail basınından çarpıcı Türkiye analizi: Netanyahunun hesapları bozuldu... Uluslararası sahnenin vazgeçilmez aktörüİsrail basınından çarpıcı Türkiye analizi: Netanyahu'nun hesapları bozuldu... 'Uluslararası sahnenin vazgeçilmez aktörü'Haberi görüntüle

“TÜRKİYE'DEN DERS ÇIKARMALIYIZ”

Dendias, Yunanistan’ın savunma alanındaki stratejik hedeflerine değinirken Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği başarıları kabul etti.

Yunanistan Savunma Bakanı Dendiastan Türkiye itirafı: Ders çıkarmalıyız

Haberin Devamı

Türkiye, hem iç üretim kapasitesi hem de milyarlarca dolarlık ihracat kabiliyetiyle çok önde. Biz Türkiye olmak zorunda değiliz ama onlardan ders almalı ve kendi yolumuzu çizmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın kendi askeri teknolojisini üretmesi gerektiğini belirten Dendias, “Her zaman yabancı raflara gitmek olmaz. Kendi üretimimizi hem nicelik hem nitelik olarak güçlendirmeliyiz” dedi.

Gözden Kaçmasınİngilterenin KKTC hamlesi Rumları kızdırdıİngiltere'nin KKTC hamlesi Rumları kızdırdıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Savunma Nikos Dendias#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!