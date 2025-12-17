Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan skandal sözler: Birinci ve temel tehdit... 2030 hazırlıkları başladı

Haberin Devamı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 2026 Mali Yılı Devlet Bütçesi görüşmeleri kapsamında Parlamento Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Yunanistan için “birinci ve temel tehdit” ololduğunu söyledi. Dendias, savunma harcamalarına ilişkin tartışmaların muhasebe kalemleri üzerinden yürütülemeyeceğini vurgulayarak, “Silahlanma bir masraf değil, hayatta kalmaya yapılan bir yatırımdır” dedi.

“BİRİNCİ VE TEMEL TEHDİT TÜRKİYE”

Parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Dendias, Türkiye’nin savunma harcamalarına dikkat çekti. “Bu soru bana defalarca soruldu. Bizim için birinci ve temel tehdidin nereden geldiğini en açık şekilde, sayılarla ortaya koydum” diyen Dendias, Ankara’dan duyulan endişeyi açık biçimde dile getirdi.

Türkiye’ye yönelik değerlendirmelerini sürdüren Yunan Savunma Bakanı, “Bu, başka tehditlerin olmadığı anlamına gelmez. Ancak açıkça dile getirilmiş bir savaş tehdidi varken diğer her şey ikinci planda kalır” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

SAVUNMA HARCAMALARINDA ÇARPICI FARK

Dendias, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli ve milli projeler için yaklaşık 28,7 milyar euro harcadığını söyledi. Yunanistan’ın ise Türkiye kaynaklı tehdide karşı yaklaşık 6-7 milyar euroluk bir bütçeyle denge kurmaya çalıştığını belirten Dendias, bu tabloyu “gerçek bir tehdit” olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

“Caydırıcılık dileklerle ya da genel ‘barış’ çağrılarıyla kurulmaz” ifadelerini kullanan Yunan Bakan, bunun ancak yetenek, teknoloji, hazırlık ve stratejik planlama ile mümkün olabileceğini vurguladı.



Yunanistan’a yönelik tehdidin teoriden ibaret olmadığını iddia eden Dendias, bu tehdidin açıkça Türkiye’den geldiğini öne sürdü.

“SAVUNMA HARCAMALARI MUHASEBE HESABI DEĞİLDİR”

Dendias, sınırların zorla değiştirildiği, uluslararası kuralların sorgulandığı ve kolektif güvenlik anlayışının zayıfladığı bir dönemden geçildiğine dikkat çekti. Yunanistan’ın yalnızca kendi güvenliğini değil, aynı zamanda Avrupa tercihleri doğrultusunda ortaya çıkan maliyet ve riskleri de üstlendiğini iddia eden Bakan, “Vekâlet yoluyla güvenlik” anlayışının geri çekildiğini ve ülkenin benzeri görülmemiş bir jeopolitik yeniden yapılanmaya yanıt vermek zorunda kaldığını ifade etti.

Haberin Devamı

“2030 GÜNDEMİ” BİR SLOGAN DEĞİL

Savunma Bakanı Dendias, “2030 Gündemi”nin bir slogan değil, zorunlu bir zihniyet değişimi olduğunu vurguladı. Yeni savaş doktrini, ordunun yapısının yeniden düzenlenmesi, savunmada geliştirmeler, yerli sanayinin güçlendirilmesi ve insan kaynağına yatırımın bu sürecin temel unsurları olduğunu belirtti.

“Personel, motivasyon ve sosyal meşruiyet olmadan savunma olmaz” diyen Dendias, güvenliğin özgürlük, demokrasi ve sosyal uyumun ön koşulu olduğunu söyledi, savunma harcamalarını "özgürlüğün bedeli" olarak nitelendirdi.

“YÜKSEK JEOSTRATEJİK RİSK” UYARISI

Yunanistan’ın 1952’den bu yana NATO üyesi olduğunu hatırlatan Dendias, "NATO üyesi bir ülke için en büyük tehdidin yine bir NATO üyesi olan Türkiye’den gelmesi, stratejik durumumuzun ciddiyetini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Yunan gazetesi In news'de yer alan habere göre Yunan bakan, Atina’nın Rusya’ya karşı Avrupa askeri planlarında aktif rol almasının “yüksek jeostratejik risk” taşıdığı uyarısında bulundu ve "Tehdit Rusya değil, Türkiye'dir. Ancak savaşa girmeyeceğiz" dedi.

Bu durumun stratejik tutarsızlık yarattığını söyleyen Dendias, Yunanistan’ın ABD garantileri olmadan açıkta kalacağını ve Rusya’nın potansiyel olarak hedefi haline geleceklerini ifade etti. Türkiye’nin ise hem NATO’da hem de Rusya ile ilişkilerinde rol oynayarak “yararlı bir arabulucu” görüntüsü verdiğini dile getirdi.

AVRUPA PLANLARI VE ABD İLE ÇELİŞKİ

Haberin Devamı

Yunanistan’ın Avrupa askeri planlarına katıldığını hatırlatan Dendias, buna karşın Avrupa savunma mimarisinin hâlâ yetersiz olduğuna işaret etti. Avrupa’nın Rusya’yı büyük bir tehdit olarak gördüğünü, buna karşılık ABD’nin tarihsel güvenlik sağlayıcı rolünden uzaklaştığını dile getirdi.

Başkan Donald Trump yönetimindeki ABD’nin, savaşı sona erdirmek için Ukrayna’dan toprak tavizlerini de içeren bir uzlaşma çizgisinde ısrar ettiğini söyleyen Dendias, Avrupa’nın ise net bir garantör olmadan hızla militarize olduğunu ifade etti.

Savunmaya yapılan harcamaların "hayatta kalmak için yapılan ulusal yatırım" olduğunu vurgulayan Dendias, caydırıcılığın müttefiklerle uyum değil, öncelik meselesi olduğunu söyledi.