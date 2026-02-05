Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan itiraf: Türkiye son derece başarılı oldu

Haberin Devamı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ABD’nin başkenti Washington D.C.’de düzenlenen bir etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin son yıllarda dış politika ve güvenlik alanında dikkat çekici bir başarı sergilediğini söyleyen Dendias, askeri ve diplomatik hamleleriyle etkisini genişlettiğini belirtti.

Özellikle Afrika'ya vurgu yapan Dendias, Türkiye’nin başarı hanesine Libya’yı eklerken şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin son dönemde elde ettiği başarılar arasında Libya da yer alıyor. Batı Libya’da şu anda askeri varlıkları bulunuyor. Aynı zamanda Türkiye’nin Doğu Libya ile de bir anlaşmaya varıyor. Ayrıca Afrika'da, özellikle de Sahra Altı Afrika'da da varlığı var."

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I İKİ KEZ GÖRDÜM"

Türkiye’nin Afrika’daki varlığının da giderek arttığını vurgulayan Dendias, özellikle Sahra Altı Afrika’da Ankara’nın etkili olduğunu dile getirdi. Yunan Bakan, Türkiye’nin bu bölgede hem diplomatik hem de siyasi olarak güçlü bir konum elde ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı döneminde Afrika’yı sık sık ziyaret ettiğini aktaran Dendias, Türk varlığının sahada net biçimde hissedildiğini belirtti. Dendias, “Afrika’da seyahat ederken nereye gitsem açık bir şekilde Türk varlığını görüyordum” dedi.

Türkiye’nin Afrika’daki etkinliğini somut bir örnekle anlatan Dendias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Afrika’da iki kez aynı anda sahada bulunduğunu söyledi. Dendias, bu durumu, “Hatta iki ayrı durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sahada bizzat gördüm” sözleriyle ifade etti.

"TÜRKİYE SON DERECE BAŞARILI OLDU”

Dendias, Türkiye’nin son yıllardaki dış politikadaki hamlelerine ve yükselişine ilişkin şu ifadeyi kullandı:

"Türkiye son yıllarda son derece başarılı oldu. Bu konuya tamamen katılıyorum."

"GEÇ KALDIK"

Yunanistan ve İsrail arasında geliştirilen işbirliğinin ortak zorluklara karşı kurulduğunu dile getiren Dendias, Ankara’da dile getirilenin aksine Türkiye’yi dışlama amacı taşımadığını iddia etti.

Türkiye’nin de bu işbirliği mekanizmasına dahil olabileceğini belirten Dendias, "Kurallar ülkelere göre değişmez. Türkiye'ye uyarsa ortak çalışma mümkündür" ifadelerini kullanarak Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne dikkat çekti.

İletişim kanallarının açık tutulmasının kritik önemde olduğunu vurgulayan Dendias, “Yunan hükümetinin ve benim kişisel görüşüm, komşu ülkeyle görüşmeleri sürdürmek yönündedir. Çünkü iletişim kanallarının açık kalması gerekiyor” dedi.

Dendias, Yunanistan’ın “en kötüsüne hazırlanıp en iyisini umut etmesi gerektiğini” söyledi ve “Aşil Kalkanı” olarak tanımladığı savunma hamlesinin, Demir Kubbe’den daha kapsamlı olduğunu belirtti.

Bu kapsamda İsrail'den doğrudan silah satın almak yerine üretimin yüzde 50’sinin Yunanistan’da yapılacağını kaydeden Dendias, "Bu alanda geç kaldık, ancak güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz” ifadesini kullandı.