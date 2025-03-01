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Yunanistan savaş alanı... Kazada örtbas iddiası yüzbinleri sokağa döktü!

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#Yunanistan#Tren Kazası#Gösteri
Yunanistan savaş alanı... Kazada örtbas iddiası yüzbinleri sokağa döktü
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 07:00

Yunanistan’da Larisa şehri yakınındaki Tempi mevkisinde 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ikinci yıldönümü yüzbinlerce kişinin sokaklara döküldüğü büyük protesto gösterilerine sahne oldu.

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Yunanistan ve yurtdışında toplam 346 anma ve protesto gösterisi düzenlendi. “Nefes alamıyorum”, “Oksijenim yok” ve “Adalet” sloganlarının atıldığı gösterilerde, kaza ile ilgili ile hiçbir şeyin gizli kalmaması, sorumluların adalete hesap vermeleri istendi.

HAYAT FELÇ OLDU

Polis kaynaklarına göre, 180 bin kişinin katılıldığı başkent Atina’daki gösteride, kendilerini “iktidar karşıtları” olarak tanımlayan 700 kişilik bir grup polisle çatıştı. Parlamento binasının da bulunduğu Sintagma meydanı ve çevresi savaş alanına döndü. Selanik ve Patras şehirlerinde de benzer olaylar çıktı. Çatışmalarda 29’u polis 60 kişi yaralandı.

Sendikalar gösterilere destek amacıyla 24 saatlik genel grev ilan etti. Devlet daireleri, okullar ve hastaneler kapandı, toplu taşıma araçlarının büyük bölümü çalışmadı. Gemiler limanlarda bağlı kaldı. Çok sayıda uçak seferi iptal edildi.

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MİÇOTAKİS’E GENSORU

Muhalefet partileri, Miçotakis hükümetinin kazanın nedenlerini ve sorumlularını örtbas etmeye çalıştığını ileri sürerek, gösterilere siyasi boyut verdi. Ana muhalefetteki sosyalist Pasok partisi, tren kazası nedeniyle hükümetin iktidardan düşmesi amacıyla önümüzdeki hafta parlamentoya gensoru önergesi vereceğini açıkladı.

TEPKİNİN SEBEBİ NE

Kazanın birinci yılının aksine, dünkü gösterilere katılımın çok yüksek olmasında, birbirinden farklı raporlarda, çarpışan trenlerden birinin yasak olan patlayıcı-parlayıcı madde taşıdığı ve hükümetin çarpışma sonrası enkazı hızla kaza yerinden uzaklaştırması nedeniyle doğru incelemelerin yapılamadığı iddiası etkili oldu.

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#Yunanistan#Tren Kazası#Gösteri

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