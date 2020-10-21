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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yunanistan S-300 testine hazırlanıyor

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Yunanistan S-300 testine hazırlanıyor
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Türkiye'nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi Batı’da rahatsızlık yaratmaya devam ederken, Yunanistan’ın Girit Adası’nda konuşlu S-300 hava ve füze savunma sistemini test etmeye hazırlandığı bildirildi.

Güvenlik kaynakları test atışlarının Girit’te NATO atış alanında yapılmasının planlandığı bilgisine ulaşıldığını belirterek, NATO üyesi ülkelerin Atina’nın bu tutumuna karşı sessiz kalmasına dikkat çekti. Yunanistan’ın sistemi modernize ederek, S-400 sisteminin yeteneklerine yakın hale getirmeyi planladığı ifade edildi.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Rusya’dan tedarik ettiği sistem, Türkiye’nin tepkisi üzerine 1997’de Rum yönetimi tarafından Yunanistan’a bazı askeri teçhizat karşılığında devredilmişti. Daha önce 13 Aralık 2013’te test atışı yapılan sistemin, geçen 7 yılın ardından ikinci test atışının yapılması için yeniden çalışmalara başlandığı tespit edildi.

KİMSE SES ÇIKARMIYOR

Uzmanlar, S-400’ler nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırımı da içeren eleştiriler yapılırken, Atina’ya karşı ses çıkarılmamasının ise izah edilebilir yanı olmadığını vurguladı.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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