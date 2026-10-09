Yunanistan Rubio’dan umduğunu bulamadı

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Atina yönetimi ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Yunanistan’daki iki günlük ziyaretinde, Washington’dan Türkiye’ye karşı beklediği aktif siyasi desteği bulamadı. Atina’da devlet başkanı protokolü uygulanan ABD Dışişleri Bakanı, sembolik öneme sahip ve bugüne kadar yalnızca dört kişinin konuşma yaptığı Pnyx Tepesi’nde konuşma yaptı. Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis, özel muamele gösterdikleri Rubio ile ikili görüşmelerde Türkiye’yi son dönemde yaşanan gerilimde tansiyonu yükselten taraf olarak göstermeye çalıştı. Rubio ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkiye işaret eden mesajlar verdi, Türkiye’ye yönelik olumlu ve dengeli bir dil kullandı.

‘ÇATIŞMAYA İZİN VERMEYİZ’

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Rubio, Kathimerini gazetesine verdiği özel röportajda da Ankara ile gerilim ihtimali, elektrik kablosu projesi ve Türkiye’nin Washington’dan talep ettiği F-35 savaş uçakları konusunda Atina’nın beklentilerini karşılamayan, Ankara ile ilişkileri de gözeten mesajlar verdi.

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Ankara ile Atina arasında gerilimin yeniden tırmanması halinde Washington’un devreye girip girmeyeceği sorusuna Rubio, böyle bir ihtimalin “düşünülemez” olduğunu söyledi. İki ülkenin de NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Rubio, böyle bir çatışmanın kimsenin çıkarına olmayacağını ve Washington’un buna “asla izin vermeyeceğini” ifade etti.

TÜRKİYE’YE YAKINLIK VURGUSU

Ankara’ya yönelik mesajında olumlu ifadeler kullanan Rubio, Türkiye ile sürekli temas halinde olduklarını belirtti. Rubio, “NATO üyesi olan ve geçmişte Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yaparak birçok başka konuyu da ele almış olan Türkiye ile sürekli temas halindeyiz. Türkiye ile ilişkimiz, yatırım yaptığımız bir ilişkidir ve belki de bu yatırım, bu görüşmeler açısından bize yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘F-35 VERMEK İSTİYORUZ’

Rubio, Türkiye’nin Washington’dan talep ettiği, Atina’nın ise engellemeye çalıştığı F-35 savaş uçakları konusunda da net konuştu. Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu hatırlatan Rubio, Trump’ın Türkiye’nin parasını ödediği uçakları teslim almasını istediğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, “Başkan Trump, Türklerin bazı uçakların parasını zaten ödemiş olması nedeniyle, mümkünse uçak teslimatlarının devam etmesini arzu ettiğini ifade etti” dedi. Rubio, ayrıca S-400 meselesinin çözümü için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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3.5 MİLYARLIK SİLAH SATIP GİTTİ

Öte yandan Washington ile Atina arasında yaklaşık 3.5 milyar Euro’luk yeni bir savunma paketi konusunda anlaşmaya varıldı. Bu bütçenin ağırlıklı olarak mühimmat ve F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu için harcanacağı belirtildi. Yeni pakete, Atina’nın F-35’ler için talep ettiği ve İsrail’in de kullandığı bazı özel silah sistemlerinin dahil olmadığı anlaşıldı. Böylece ABD’den son dönemde alınması planlanan Yunan savunma alımlarının toplamı 10 milyar Euro’ya yaklaştı.