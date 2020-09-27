Yunanistan rahat durmuyor: Aksaz’a karşı Girit hamlesi

Yunanistan bir yandan Türkiye ile muhtemelen ekim ayının ilk yarısında İstanbul’da tekrar başlaması beklenen istikşafi görüşmelere hazırlanırken, diğer yandan Girit adasındaki deniz üssünü Marmaris’teki Aksaz deniz üssüne eş güçte olabilecek şekilde büyütmeyi planlıyor. Yunan Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye’nin BM’ye de bildirdiği Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı sınırları, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlarına ilişkin mutabakat muhtırası ve ‘Oruç Reis’ gerilimi sonrasında, savunma statejisinde önem kazanan Girit adasının Suda mevkisinde bulunan askeri üssünün büyütülmesi için düğmeye bastı.

TÜRKİYE’YE BASKI İÇİN

Suda’daki askeri tesislerin büyük bir deniz üssüne dönüştürülmesi amacıyla, yeni iskeleler, gemi onarım tesisleri inşası öngören bir proje hazırlandı. Sözkonusu proje geçtiğimiz günlerde Parlamento Savunma Komisyonu tarafından onaylandı. Haber sitesi “real.gr”, Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un biri ‘Ege’ diğeri ise ‘Akdeniz’ olmak üzere iki donanmanın oluşturulmasını planlandığını belirtti. Planlamaya göre ‘Ege donanması’nın üssü Atina yakınındaki Salamina adası, ‘Akdeniz donanması’nın üssü ise Girit adası olacak. Aynı haber sitesi “Genelkurmay Başkanı Floros’u vizyonu, Girit’te Türkiye’nin ‘Aksaz’ üssüne eş güçte bir üssün bulunması. Türkiye böyle bir durumda, kendini daimi baskı altında hissedecek” iddiasında bulundu.

POMPEO NE İSTEYECEK

Bu arada, bu gece Yunanistan’a gelmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Başbakan Kiriakos Miçotakis ve mevkidaşı Nikos Dendias’dan yine Suda limanında bulunan Amerikan üssünün de büyütülmesini isteyeceği öne sürüldü. Ta Nea gazetesi “ABD, Suda’daki deniz ve hava üssünün, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’yı kontrol edebilmek için ‘dev üs’ haline dönüştürülmesini istiyor. Suriye, Irak ve Afganistan’dan çekeceği askeri güçlerin bir bölümünü de Suda’da konuşlandırmayı planlıyor” ifadesini kullandı. Pompeo, Girit’teki ABD üssünü de ziyaret edecek.

YUNAN SÖZCÜ: ADALARI KONUŞMAYIZ

Yunan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, adaların silahsızlandırılması konusunu Türkiye ile kesinlikle görüşmeyeceklerini söyledi. Peças, Skai televizyonuna verdiği demeçte “Ne geçmişte, ne de bugün herhangi bir Yunan hükümeti, Türkiye ile bu konuyu görüşmedi, görüşmez de. Böyle bir konunun görüşme masasına getirilmesini kabul etmez. Bu konu için masaya oturmaz” dedi.

Peças, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı, TBMM’nin Ege’de karasularını genişletmesi halinde bunu savaş sebebi (casus belli) sayacağına ilişkin kararına ve Türkiye’nin Ege Ordusu’na (4. Ordu) değinerek, Yunanistan’ın adaları silahlandırmasının BM sözleşmesinin meşru müdafaa ile ilgili 51’inci maddesi gereğince doğal hakkı olduğunu iddia etti, “Egemenliğimizi korumak için her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Pompeo’nun ziyareti sırasında adaların silahsızlandırılmasının gündeme gelebileceğini belirtmişti.