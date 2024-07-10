Yunanistan nefesini tuttu Erdoğan zirvesini bekliyor! Miçotakis'ten Türkiye mesajı...

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NATO üyesi 32 ülkenin liderleri, ABD'nin başkenti Washington'da bir araya geldi. 3 gün sürecek zirve ittifakın 75. yıl dönümünün kutlandığı törenle başladı. Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı. Washington temasları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi beklenen Erdoğan ilk olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.



Erdoğan'ın bugünkü temasları kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yunan medyasında yer alan bilgilere göre, iki lider arasında gerçekleştirilecek zirve arka planda günlerdir devam eden temasların ardından belli oldu.

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Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yoğun programı nedeni ile görüşmenin oturum arasında gerçekleştirilmesi ve 10-15 dakika sürmesi bekleniyor. Çünkü iki lider görüşmenin hemen ardından Başkan Biden'ın İttifak liderlerine vereceği akşam yemeğine katılacak.



CNN Yunanistan'a göre görüşme Amerika saati ile 16.00, yani Türkiye saati ile 23.00'da gerçekleştirilecek. News247 haber sitesi de görüşmenin kısa sürmesinin beklendiğini yazarak 'çay içmeye bile vakit yok' başlığını kullandı.

Yunanistan'ın heyecanla beklediği görüşmenin olumlu atmosferde geçecek, rutin bir görüşme olacağı düşünülüyor. Toplantıda Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Giorgos Gerapetritis'in de hazır bulunması bekleniyor. In.gr haber sitesi Erdoğan-Miçotakis görüşmesi kısa sürse de dışişleri bakanlarının Türk-Yunan diyaloğuna ilişkin pratik detayları görüşmek üzere bir süre daha kalabileceğini belirtiyor.



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CNN Yunanistan'a göre bu akşamki toplantıda iki liderin, Yunan-Türk ilişkilerindeki olumlu ortamı teyit etmesi bekleniyor. Erdoğan ve Miçotakis Eylül ayında düzenlenecek BM Genel Kurulu'nda yeniden bir araya gelecek ve kıta sahanlığı ve MEB gibi kritik konuları tartışacaklar. CNN Washington'daki zirvenin ağır konular için ilk pencereyi açabileceğini yazdı.

Atina bu toplantıların her zaman memnuniyetle karşılandığını belirtirken, diplomatik kaynaklar görüşmenin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gözden geçirilmesi için iyi bir fırsat olacağını belirtiyor.



MİÇOTAKİS'TEN TÜRKİYE MESAJI: 16 AYDIR SAKİNİZ

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Öte yandan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'nin eski Atina büyükelçisi ve Corus International CEO'su Daniel Speckhardt ile yaptığı görüşmede, Yunan-Türk ilişkilerine de değindi.

"Türkiye ile üç yıl zor günler geçirdik. Son bir buçuk yılda işler önemli ölçüde gelişti ve bunu kabul etmemiz gerekiyor." diyen Miçotakis iki ülke arasında atılan adımların olumlu olduğunu vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti;

"Her ne kadar Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin bazı temel Türk pozisyonları radikal bir şekilde değişmemiş olsa da 16 aydır sakiniz.Göç alanında yaptığımız çalışmalar, Türk vatandaşlarına yapılan vize kolaylığı gibi hamleler olumlu adımlardır. NATO içinde önemli zorluklarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde bunlar ibreyi olumlu yönde hareket ettiren şeyler"

