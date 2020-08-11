Yunanistan NATO ve AB’ye başvurdu

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’i aradı. Görüşmede, ülkesi ile Mısır arasında imzalanan ancak Türkiye tarafından yok sayılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma hakkında bilgi veren Miçotakis, son Navtex bağlamında da Ankara’nın tavrından yakınarak destek talep etti.

DİYALOG BEKLENTİSİ

AB Dönem Başkanı Almanya ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile birlikte çoğu ülke, son dönemde Doğu Akdeniz’de diyaloğun öne çıkarılmasından yana. Bazı ülkeler ise Türkiye’ye karşı daha sert ve yaptırım odaklı adım atılmasını istiyor. Borrell, son derece endişe verici olarak nitelediği gelişmelerin ne AB’nin ne de Türkiye’nin yararına olduğunu belirterek Akdeniz’de güvenliğin sağlanması için birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.

DETAYLI ELE ALINACAK

AB, Türkiye konusunu ağustos sonunda Berlin’de yapılacak gayriresmi dışişleri bakanları toplantısında detaylı şekilde masaya yatıracak. Öte yandan başından bu yana AB’yi arkasına alarak hareket eden Yunanistan, bir şekilde NATO kartını da devreye sokma çabasında. Miçotakis, son gelişmelerle ilgili olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i telefonla arayarak gelişmeleri aktardı. Stoltenberg, Miçotakis ile görüşmesinin ardından, “Sorun müttefik dayanışması ruhu içinde ve uluslararası hukuka uygun şeklide çözülmeli” mesajını paylaştı. NATO, üye ülkeler arasındaki gerilimlerde taraf olmamaya özen gösteren bir yaklaşım benimsiyor. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler konusunda NATO’nun Türkiye’nin onay vermediği herhangi bir somut adım atması mümkün değil.