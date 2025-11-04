Yunanistan muhalefeti isyan etti: 'AB'nin kapıları Türkiye'ye açılıyor'

Haberin Devamı

Türkiye’nin savunma sanayisindeki artan etkisi, Yunanistan muhalefetini isyan ettirdi.

Muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) partisinin Dışişleri Departmanı Başkanı ve Yunan Parlamentosu Avrupa İşleri Komitesi Sekreteri Rena Dourou, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçakları alımı ve Avrupa savunma projelerine katılımı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Avrupa savunma mimarisinde giderek daha güçlü bir konuma geldiğini vurgulayan Dourou, “Bu durum Avrupa Birliği’nin (AB) geleceği açısından tehlikeli bir gelişmedir” ifadesini kullandı.

Dourou, SAFE programına Ankara'nın dahil edilme sürecine ilişkin "Türkiye’nin Avrupa güvenlik sisteminde stratejik bir ortak haline geldiğini gösteriyor" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askeri varlığının "işgal" olduğunu öne süren Yunan siyasetçi, AB'yi "çifte standart" uygulamakla suçladı ve şöyle konuştu:

“AB üyesi ülkeler, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını kınarken, Kıbrıs’ın işgali konusunda tamamen farklı bir tutum sergiliyor.”

DOUROU: ERDOĞAN'I DURDURAMADIK

Miçotakis hükümetini eleştiren Dourou, “Türkiye, Kıbrıs’ın bir bölümünü işgal etmeye devam ederken Yunanistan’ın egemenlik haklarını tehdit ediyor. Buna rağmen, aralarında İspanya’nın da bulunduğu büyük Avrupa ülkeleri, savunma gibi kritik bir alanda Türkiye ile işbirliği yapmaya istekli görünüyor” dedi.

Rena Dourou, Türkiye’nin 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın alması ve bu anlaşmanın Almanya, İtalya ve İspanya’nın onayıyla sonuçlanmasının, Ankara’nın yeni SAFE kapsamına dahil olmasının önünü açtığını söyledi.

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki temasları "AB'nin kapıları Türkiye'ye açılıyor" sözleriyle değerlendiren Douror, yaptığı açıklamada “Erdoğan’ı durduramadık” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN GÜCÜ RAHATSIZLIK YARATTI

Yunanistan’daki diplomatik çevreler, Türkiye’nin hem Eurofighter programında hem de SAFE savunma fonu girişiminde aktif rol almasının, Atina’nın bölgedeki geleneksel avantajlarını zayıflatmasından endişe ediyor.

Ancak Türkiye’nin savunma sanayisinde kaydettiği hızlı ilerleme, NATO’nun güneydoğu kanadında dengeleri Ankara lehine çevirmiş durumda.