Yunanistan lideri Miçotakis'ten skandal Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı: 'Unutmuyorum'

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Miçotakis'in KIbrıs Barış Harekatı'nı kastederek yaptığı "Unutmuyorum" paylaşımında, harekatın düzenlendiği "20.07.1974" tarihi ve 51 yazısının da olduğu görüldü.

Instagram hesabından paylaşım yapan Miçotakis, 1974 yılından bu yana Yunan ve Rumların Kıbrıs Barış Harekatı'na referansla kullandığı "Unutmuyorum" sloganını kullandı.

CNN Türk'e konuşan gazeteci ve yazar Gürbüz Evren, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türkiye'nin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu belirtti. harekattan önce Rumların pek çok katliam yaptığını ve adadaki Türkleri Anadolu'ya sürmeye çalıştığını ifade eden Evren, 1974'te içinden çıkılmaz bir durumun ortaya çıktığı bilgisini paylaştı.

Evren, Miçotakis'in paylaşımına ilişkin değerlendirmesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Yunan tarihi için Türkiye tarihinden daha önemli olduğunu kaydetti. Evren, o tarihte Yunanistan'da Albaylar Cuntası'nın iktidarda olduğunu ve Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde Atina'da iktidar değişiminin yolunun açıldığını söyleyerek, dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in "Yunanistan'a yeniden demokrasiyi getirdik" dediğini hatırlattı.

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"YUNANİSTAN'A DEMOKRASİYİ TÜRKİYE GETİRDİ"

Dönemin Yunan medyasında gazeteci ve siyasetçilerin de harekatı Ecevit'e benzer bir şekilde yorumladığının altını çizen Evren, "Albaylar Cuntası Yunanistan'ı öyle bir hale getirdi ki Yunanistan'a demokrasiyi Türkiye getirdi" dediğini bildirdi. Evren, sloganla Türkiye'nin Kıbrıs'a işgalci bir güç olarak geldiğinin öne sürüldüğünü kaydetti.

O zamandan bu yana Yunan ve Rumlara verilen yanıta ilişkin de konuşan Evren, şunları dile getirdi:

"Bir, Türkiye burayı işgal etmeye gelmedi. Neye dayanarak geldi? Uluslararası hukukun Türkiye'ye verdiği avantajı, sorumluluğu kullanarak geldi. Kıbrıs Adası'nda 3 garantör ülke vardı. EOKA isimli terör örgütünün Türklere yönelik katliamlar başlatması üzerine Türkiye diğer garantör ülkeler İngiltere ve Yunanistan'a başvurdu ve 'Birlikte müdahale edelim' dedi. İngilizler bu girişime olumlu baktı ama Türkiye'nin tek başına oraya çıkmasına sıcak bakmadıklarını gösterdiler. Albaylar Cuntası Türkiye'yi düşman gördüğü için görüşmeden yana değildi. Türkiye, 'Gerekeni yaptım, sizi davet ettim. Gelmiyorsanız garantörlük hakkımı kullanıyorum, adaya çıkıyorum' dedi. EOKA Kıbrıs'taki birçok Türk köyünü basıyordu. Türklerle Rumların birlikte yaşadığı köylerde de Türkler yok ediyorlardı, haber alınamıyordu."

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Miçotakis'in 'Unutmuyorum' sloganını biz de ona şöyle yanıt olarak veriyoruz: Evet biz de unutmuyoruz. Limasol yakınındaki bir köyde katlettiğiniz 40 Türkü unutmuyoruz. Magosa yakınlarındaki bir köydeki 50'ye yakın Türkü katlettiğinizi unutmuyoruz. Onların çoğunun mezarları bulunamıyor."