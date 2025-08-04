Yunanistan lideri Miçotakis küstah açıklamalarına devam ediyor: 'Türkiye, SAFE programından yararlanamayacak'

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan basınına verdiği röportajda Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın hava gücünü geliştirdiğini vurgulayan Miçotakis, "Silahlı Kuvvetleri güçlendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki bir yıl içinde 3 ultra modern fırkateyne sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

Proto Thema'ya konuşan Miçotakis, Türkiye'nin İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin desteğiyle SAFE'e katılma olasılığın değerlendirerek, "Önemli olan komşularımızın ne yaptığı değil, bizim ne yaptığımızdır. İkili ilişkiler bağlamında daha azını yapabiliriz. Ancak AB'nin Türkiye ile ilişkileri söz konusu olduğunda çok daha fazlasını yapabiliriz ve zaten yaptık" dedi.

KREDİ PROGRAMLARI VE SAFE İLE TEHDİT ETTİ

Türkiye'nin savunma sanayii alanında Avrupa ile giderek gelişen ilişkilerinden duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen Yunanistan, Eurofighter Typhoon jet uçaklarının satışını engellemeye çalışmıştı. İngiltere ve Almanya'nın satışı onaylamasını engelleyemeyen Atina hükümeti, Türkiye'nin Avrupa ile savunma alanındaki iş birliğini engellemek için SAFE projesindeki veto hakkını gündeme getirmeye başladı.

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Miçotakis, özellikle ekonomik konulara dikkat çekerek, şunları dile getirdi:

"Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini iyileştirmeye yönelik somut adımlar atmadığı sürece, ucuz Avrupa kredilerinden ve SAFE programından faydalanamayacak. Daha önce de belirttiğim gibi, eğer Türkiye var olmayan gri bölgeler teorisini savunmaya devam ederse, Avrupa Birliği'nin ucuz kredi programına erişim sağlayamayacaktır."

Miçotakis, 13 Mayıs'ta Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile görüşmesinde Türkiye'ye Eurofighter satışının engellenmesini istemişti.

EUROFIGHTER ANLAŞMASININ ARDINDAN 'YUNANİSTAN İZİN VERMEYECEK' ÇIKIŞI

Yunan lider, daha önce Eurofighter Typhoon'ların Türkiye'ye satılmasına ilişkin imzalanan ön anlaşmanın ardından 24 Temmuz'da Ankara'yı hedef alan bir açıklama yapmıştı. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) savunma fonuna erişimini engellemeye çalışacağını duyuran Miçotakis, Eurofighter'ların Yunanistan'a karşı kullanılmaması için güvence istemişti.

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AFP'nin haberine göre, Miçotakis, Ankara'nın silahların Atina'yı hedef almayacağına dair garanti vermemesi halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) savunma fonuna erişimini engellemeye kalkışacağını bildirmişti.

Türkiye, AB'nin 150 milyar euroluk Avrupa Güvenlik Eylem Planı (SAFE) kapsamında AB savunma sanayi finansmanı ve ortak tedarik programlarına teknik olarak erişim hakkına sahip.

Skai TV'ye demeç veren Miçotakis, Türkiye'nin SAFE fonlarına erişebilmesi için AB'nin 27 üyesinin de onayının gerektiğini vurgulayarak, "(Fonlara erişim hakkı tanınması için) Oybirliği gerekiyor. Yunanistan buna (Türkiye'nin fonlara erişimine) izin vermeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

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Türkiye ve Yunanistan, dönem dönem Ege Denizi'ndeki anlaşmazlıklar nedeniyle karşı karşıya geliyor. Türkiye, uzun süredir Yunanistan'ı Ege'deki karasularını tek taraflı olarak genişletmeye kalkışmaması konusunda uyarıyor.

DENDİAS'TAN SKANDAL 'GİDEREK ARTAN BİR TEHDİT' AÇIKLAMASI

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Türkiye’nin savunma sanayisinde yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, Türkiye’yi “sürekli güçlenen ve son derece iddialı bir komşu” olarak tanımlamıştı. Dendias, yaşanan gelişmelerden endişe duyduğunu ve Türkiye’nin kendileri için “büyük ve giderek artan bir tehdit” olduğunu söylemişti.

Yunanistan gazetesi Kathimerini, Türkiye hakkında "sürekli güçlenen ve son derece iddialı bir komşu" diyen Dendias'ın, "Yunanistan'ın savunma sanayisinde daha fazla atılım yapması gerektiği" ifadesini okuyucularıyla paylaşmıştı.

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias

YUNANİSTAN'IN ORDUSUNU BÜYÜTME PLANI

Dendias, Yunan ordusunun Türkiye karşısında orantısız bir biçimde güçsüz kaldığını itiraf etmişti. Yunan bakan, Ege’de görev yapan denizcilerin oranının yüzde 5’in bile altında olduğunu belirtmişti. Ordunun asker sayısını artırması gerektiğini ifade eden Dendias, Atina hükümetinin Ege'deki adalarını eş zamanlı korumasının mümkün olamayacağı endişesiyle geliştirdiği "Ajanda 2030" stratejisini övmüştü.

2030 gündeminin arka planında Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli gelişmeler olduğunun altını çizen Dendias, Ege'deki adalara otonom birlikler konuşlandırılması planını “2030 gündemini yöneten tüm endişe budur" diyerek açıklamıştı.

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AJANDA 2030

Son 50 yıldır savunma planlamalarını Türkiye'ye göre yapan Atina hükümeti, Ege'deki adalarını eş zamanlı korumasının mümkün olamayacağı endişesiyle, “Ajanda 2030” adı verilen yeni savunma stratejisini geliştirdi.

Bu strateji bağlamında adalarda konuşlu birliklerin daha otonom hale gelmesini amaçlanıyor.

Kathimerini'nin aktardığına göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı’na bağlı Araştırma, Teknolojik Geliştirme ve İnovasyon Merkezi, yıllardır, cephe hattındaki birliklerin dış yardıma ihtiyaç duymadan görev yapabilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Merkezin çalışmaları arasında minimum suyla tarım yapılması, deniz suyunun arıtılarak içme suyuna dönüştürülmesi ve güneş panelleriyle enerji üretimi gibi başlıklar yer alıyor.