Yunanistan Libya ’da oyundan vazgeçmiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis, Trablus yönetimini Atina ile yeni bir anlaşmaya ikna etmek amacıyla önceki gün Libya’ya gitti.

DİBEYBE İLE GÖRÜŞTÜ

Ankara’ya karşı Trablus’u kendi hattına çekmeye çalışan Yerapetritis, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baour ile temaslarda bulundu. Görüşmelerin ardından, kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırması için teknik heyetlerin devreye girmesi konusunda mutabakata varıldığı açıklandı. Atina bu gelişmeyi “Yunanistan-Libya yakınlaşması” olarak sunmaya çalıştı.

Yerapetritis ise konunun hassasiyeti nedeniyle Türkiye-Libya mutabakatını kamuoyu önünde eleştirmekten kaçındı. Onun yerine, “Yunanistan ve Libya doğrudan ve gerçek komşu” ifadelerini kullanarak, dolaylı olarak Türkiye ile Libya arasında deniz sınırı bulunmadığı yönündeki Yunan tezine gönderme yaptı.

DENKLEM DEĞİŞMEZ

Yunan basınında ziyaret, Atina’nın Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin etkisini kırma hamlesi olarak yorumlandı. Ancak, Ankara-Trablus hattında kurulan denklemin kolay değişmeyeceği, söz konusu mutabakatın Libya’daki siyasi dengeler açısından hâlâ güçlü bir zemin oluşturduğu ve ülkenin siyasi sistemi için “tabu” olarak kaldığı kaydedildi.