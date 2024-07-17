Yunanistan Kıbrıs’ta deniz üssü inşa edecek

Haberin Devamı

Rum yönetimini ziyaret eden Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile Rum lider Nikos Hristodulidis, deniz üssü konusunda anlaştı. Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Barış Harekâtı’na yol açan 15 Temmuz 1974’te Yunan cuntasının Kıbrıs’taki darbesinin yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Kıbrıs Rum yönetiminde bir dizi temasta bulundu.

DENDıAS: ÖNCELİĞİMİZ OLACAK

Rum lider Nikos Hristodulidis’le görüşen ve ardından Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’la biraraya gelen Dendias, Larnaka kenti yakınındaki Mari limanının büyük savaş gemilerinin yanaşabileceği askeri üs haline getirilmesi konusunu görüştü. Rum Fileleftheros gazetesine göre, Dendias Rum Savunma Bakanı Palmas’la görüşmesinin ardından “Mari’de deniz üssü inşa edilmesi önceliklerimiz arasında” ifadelerini kullandı. Rum Savunma Bakanı Palmas ise “Deniz üssü konusunda var olan projemizin hayata geçirilmesinde hemfikir olduk” ifadelerini kullandı. Deniz üssünün Kasım ayında Yunanistan ve Rum yönetimi arasında yapılacak hükümetler arası toplantıda ele alınacağı belirtildi.

BİLGİ NOTU

Haberin Devamı

Kıbrıs adasının güneyinde Larnaka kentinin yakınında bulunan Mari limanı, günümüzde Rum deniz karakol gemilerine ev sahipliği yapıyor. Limanın küçük ve derinliğinin de sığ olması nedeniyle büyük gemiler yanaşamıyor.