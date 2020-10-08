Yunanistan karÄ±ÅŸtÄ±, TÃ¼rk dÃ¼ÅŸmanÄ± parti suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ sayÄ±ldÄ±

Yunanistanâ€™da, TÃ¼rk dÃ¼ÅŸmanÄ± ve Ä±rkÃ§Ä± neo-nazi â€˜AltÄ±n Åžafakâ€™ (Hrisi Avgi) partisinin 68 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±, 216 tanÄ±ÄŸÄ±n dinlendiÄŸi ve 5 buÃ§uk yÄ±l sÃ¼ren davasÄ±nda karar dÃ¼n aÃ§Ä±klandÄ±. Atina AÄŸÄ±r Ceza Ä°stinaf Mahkemesi, 453 duruÅŸmadan sonra â€˜AltÄ±n Åžafakâ€™ partisini â€˜suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼â€™ ilan etti. Mahkeme; cinayet, yaralama, silah bulundurma, suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ yÃ¶netme dahil bir dizi suÃ§lama iÃ§in AltÄ±n Åžafakâ€™Ä±n lideri Niko Mihaliolakos ve partinin 17 Ã¼yesinin suÃ§lu olduklarÄ±na karar verdi. 17 kiÅŸi iÃ§in azami 15â€™er yÄ±l, bir kiÅŸi iÃ§in de mÃ¼ebbet hapis olmasÄ± beklenen cezalar Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde aÃ§Ä±klanacak.

Ã‡Ä°PRASâ€™A YOÄžURT KÃ‚SELERÄ°

DuruÅŸma sÄ±rasÄ±nda mahkeme binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan parti temsilcileri, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri, marjinal sol Ã¶rgÃ¼tler ve kendilerini iktidar karÅŸÄ±tÄ± olarak tanÄ±mlayan anarÅŸistler gÃ¶steri dÃ¼zenlediler. Polis, molotof kokteylleri fÄ±rlatan anarÅŸistlere gaz bombalarÄ± ile cevap verdi. BazÄ± eylemciler, gÃ¶steriye katÄ±lan ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) lideri eski BaÅŸbakan Aleksis Ã‡iprasâ€™a plastik kahve bardaklarÄ± ve yoÄŸurt kÃ¢seleri fÄ±rlattÄ±.

TÃœRK BAYRAÄžINI YIRTAN LAGOSâ€™A DA TUTUKLAMA





Avrupa Parlamentosuâ€™nun ocak ayÄ±ndaki oturumunda TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± yÄ±rtan Ä±rkÃ§Ä± Yunan parlamenter Ioannis Lagos da Yunanistanâ€™daki AltÄ±n Åžafak davasÄ±nda hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± Ã§Ä±kan isimler arasÄ±nda yer alÄ±yor. Lagos, daha dÃ¼n sabah APâ€™de dÃ¼zenlenen YukarÄ± KarabaÄŸ oturumunda TÃ¼rkiyeâ€™ye yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ± ve bÃ¶lgede yaÅŸananlarÄ± sÃ¶zde soykÄ±rÄ±mÄ±n devamÄ± olarak niteledi. APâ€™deki bazÄ± Yunan parlamenterler Lagosâ€™un ihracÄ± iÃ§in AP BaÅŸkanÄ± David Sassoliâ€™ye mektup gÃ¶nderdi.Â(GÃ¼ven Ã–ZALP/BRÃœKSEL)