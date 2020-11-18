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DHA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

Yunanistan karıştı: Çok sayıda gözaltı var!

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Yunanistan karıştı: Çok sayıda gözaltı var!
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Yunanistan'da koronavirüs salgınına karşı uygulanan kısıtlamalara rağmen 1973'te "Albaylar Cuntası"na karşı yapılan 17 Kasım öğrenci ayaklanmasının 47'nci yılı dolayısıyla düzenlenen protestolarda polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Yunanistan'da koronavirüs salgınına rağmen 1973'te "Albaylar Cuntası"na karşı yapılan 17 Kasım öğrenci ayaklanmasının 47'nci yılı dolayısıyla planlanan protestolar polisin müdahalesine sahne oldu.

Ülkede  koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalara rağmen başkent Atina'da yürüyüş düzenlemek istedi. Polis güçleri ile protestocular arasında arbede yaşandı. Polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken, gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

 

CUNTAYA KARŞI ÖĞRENCİ AYAKLANMASI

Yunanistan'da 1967'de askeri darbe ile yönetime el koyan Albaylar Cuntası'na karşı ayaklanan öğrenciler, 14 Kasım 1973'te Teknik Üniversiteyi işgal etmişti. 17 Kasım sabahında ise ordu, tanklarla üniversiteye girmişti.

Üç gün boyunca süren eylemde halktan da büyük destek gören öğrencilerin bu direnişi, cuntaya karşı başlatılan mücadelenin sembolü olarak biliniyor.

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