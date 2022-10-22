Yunanistan İsrail ile anlaştı, işte Atina'nın yeni hamlesi... Yunan komutandan skandal sözler

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 12:27
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Son dönemde yaptığı her açıklama ile Türkiye'yi hedef alan Yunanistan, İsrail'le yaptığı anlaşma kapsamında kurulan yeni eğitim merkezinin açılışını yaptı. Yunan komutan açılış töreninde isim vermeden Türkiye'yi hedef alırken, Associated Press Atina'nın gözünün sürekli Türkiye üzerinde olduğuna dikkat çekti.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son dönemde adım adım yükselirken, Yunanistan'dan skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor.
ATİNA İSRAİL İLE ANLAŞTI
Son olarak Türkiye’nin yerli ve milli ilk kısa menzilli balistik füzesi 'Tayfun’un test atışı ile paniğe kapılan Atina, İsrail ile yaptığı anlaşma kapsamındakurulan yeni askeri eğitim merkezinin açılışını yaptı.
Yunanistan BÖLGESEL RAKİBİ TÜRKİYE'Yİ GERİDE BIRAKMAK İSTİYOR"2024 YILININ BAŞINA KADAR TAMAMEN OPERASYONEL HALE GELMEYECEK"
Associated Press'in (AP) konuya ilişkin haberinde Yunanistan'ın yeni eğitim merkezi, ülkenin Türkiye'yi geri bırakmak için yaptığı hamlelerden biri olarak tanımlandı ve "Yunanistan, bölgesel rakibi Türkiye'ye karşı hava gücünü geliştirmeye çalışırken, İSRAİL ile ortak kurulan yeni uluslararası pilot eğitim merkezi operasyonlarına başladı." ifadeleri yer aldı.
Eğitim merkezinin 2024 yılının başına kadar tamamen operasyonel hale gelmeyeceği belirtilirken, tesisin işletmesine geçtiğimiz yıl Yunanistan hükümetiyle 1,65 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayan İsrailli savunma firması Elbit yardımcı olacak.YUNAN KOMUTANDAN SKANDAL SÖZLER
Eğitim merkezinin açılışında konuşan Yunanistan Hava Kuvvetleri eğitim komutanı tümgeneral Georgios Vagenas, isim vermese de burada Türkiye'yi ima ederek " Eğitim merkezi yeni aldığımız savaş uçakları için pilotlar yetiştirecek ve Doğu'dan komşularımıza kadar bize gelen tehditlere karşı başlıca mekanizma olacak"
ifadelerini kullandı.GÖZLERİ SÜREKLİ TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE
AP'nin haberinde gözü sürekli Türkiye'nin üzerinde olan Yunanistan'ın komşusunu geride bırakmak için özellikle hava kuvvetlerine odaklanan bir modernizasyon programı yürüttüğü belirtildi.ATİNA
son yıllarda yaşlanan F-16 savaş uçağı filosunu yeni aldığı Fransız yapımı Rafale jetleri ile değiştirdi ve ABD'nin F-35 programına katılmak için girişimlerde bulundu.