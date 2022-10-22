Yunanistan İsrail ile anlaştı, işte Atina'nın yeni hamlesi... Yunan komutandan skandal sözler

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Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son dönemde adım adım yükselirken, Yunanistan'dan skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor.



ATİNA İSRAİL İLE ANLAŞTI



Son olarak Türkiye’nin yerli ve milli ilk kısa menzilli balistik füzesi 'Tayfun’un test atışı ile paniğe kapılan Atina, İsrail ile yaptığı anlaşma kapsamındakurulan yeni askeri eğitim merkezinin açılışını yaptı.

Yunanistan BÖLGESEL RAKİBİ TÜRKİYE'Yİ GERİDE BIRAKMAK İSTİYOR



Associated Press'in (AP) konuya ilişkin haberinde Yunanistan'ın yeni eğitim merkezi, ülkenin Türkiye'yi geri bırakmak için yaptığı hamlelerden biri olarak tanımlandı ve "Yunanistan, bölgesel rakibi Türkiye'ye karşı hava gücünü geliştirmeye çalışırken, İSRAİL ile ortak kurulan yeni uluslararası pilot eğitim merkezi operasyonlarına başladı." ifadeleri yer aldı.

