×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Yunanistan-İngiltere uçağı acil iniş yaptı: 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Uçak#Yunanistan#İngiltere
Yunanistan-İngiltere uçağı acil iniş yaptı: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 14:34

Yunanistan'dan İngiltere'ye giden yolcu uçağı İtalya'nın başkenti Roma'ya acil iniş gerçekleştirdi. 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçağın, türbülans nedeniyle acil iniş gerçekleştirdiği ve 2 uçuş görevlisinin yaralandığı ifade edildi.

Haberin Devamı

Yunanistan'ın Korfu Adası'ndan İngiltere'nin Londra Gatwick Havalimanı'na giden uçağın, İtalyan hava sahasında şiddetli türbülansla karşılaştığı belirtildi.

Corriere della Sera'nın haberinde, İngiltere merkezli hava yolu firması Easyjet'in 19 Ağustos'taki 8210 sefer sayılı uçağın, kalkıştan kısa süre sonra İtalyan hava sahasında 8 bin 588 metre yükseklikte ve saatte 779 kilometre hızla giderken türbülansa girdiği kaydedildi.

Haberde, uçakta 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu ve türbülansa girildiği sırada yolculara servis yapmaya hazırlanan 2 uçuş görevlisinin yaralandığı ifade edildi.

Pilotların, yaralanan kabin görevlilerine tıbbi müdahale yapılabilmesi için Roma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş kararı aldığı aktarıldı.

İtalyan Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansından (ANSV) da yapılan yazılı açıklamada, Airbus 320 model "G-EJCM" kuyruk numaralı bir uçağın türbülansa girdiği ve 2 kabin görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

Haberin Devamı

Yaralanmaların ciddiyeti doğrultusunda, olayı "kaza" olarak niteleyen ANSV, güvenlik soruşturması başlattı.

Gazetenin haberinde ayrıca, ANSV yetkililerinin, olayın ani gelişen bir türbülans durumundan mı yoksa radarda görülebilen ancak hafife alınan bir durum mu olduğunu tespit etmeye çalıştığı ifade edildi.

Bu arada, söz konusu uçak, Roma'ya acil iniş yaptıktan sonra yolcuların, sağlanan bir başka uçakla Roma’dan Londra’ya götürüldüğü belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uçak#Yunanistan#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!