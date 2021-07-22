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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
Haber Giriş: 22.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yunanistan ilk Rafale savaş jetini teslim aldı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanistan ilk Rafale savaş jetini teslim aldı

Yunanistan, Fransa’ya sipariş ettiği, 12’si kullanılmış, 6’sı yeni, toplam 18 Rafale tipi savaş uçağından ilkini teslim aldı.

Istres şehrindeki hava üssünde bulunan üretici Dassault Aviation firmasının tesislerinde düzenlenen teslim törenine, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Hava Kuvvetleri Komutanı Yorgo Bliumis katıldı.
Floros konuşmasında, Rafale uçaklarının Yunan hava kuvvetlerinin operasyonel ihtiyaçlarını tamamen karşıladığını belirterek “Bu uçaklar oyunu değiştiriyor ve Yunanistan’a stratejik avantaj sağlıyor” dedi.

Savunma Bakanı Panayiotopulos törenden sonra Yunan gazetecilere “Rafale’ler ile Yunan hava kuvvetlerinin gücü katlanarak artıyor. Bu uçaklar sayesinde güç dengesinin şimdiden zaten değiştiğine inanıyorum.

Aksi takdirde, komşularımız (Türkiye’yi kast ediyor) bu uçakları deşifre etme yolları aramazlardı” dedi. Fransa’yla imzalanan sözleşme, her ay bir uçağın teslim edilmesini öngörüyor. Maliyeti, taşıdıkları silahlarla birlikte 2.3 milyar Euro’yu bulan toplam 18 Rafale uçağının teslim süresi 2023 başlarında tamamlanacak.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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