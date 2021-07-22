Yunanistan ilk Rafale savaş jetini teslim aldı

Istres şehrindeki hava üssünde bulunan üretici Dassault Aviation firmasının tesislerinde düzenlenen teslim törenine, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Hava Kuvvetleri Komutanı Yorgo Bliumis katıldı.

Floros konuşmasında, Rafale uçaklarının Yunan hava kuvvetlerinin operasyonel ihtiyaçlarını tamamen karşıladığını belirterek “Bu uçaklar oyunu değiştiriyor ve Yunanistan’a stratejik avantaj sağlıyor” dedi.

Savunma Bakanı Panayiotopulos törenden sonra Yunan gazetecilere “Rafale’ler ile Yunan hava kuvvetlerinin gücü katlanarak artıyor. Bu uçaklar sayesinde güç dengesinin şimdiden zaten değiştiğine inanıyorum.

Aksi takdirde, komşularımız (Türkiye’yi kast ediyor) bu uçakları deşifre etme yolları aramazlardı” dedi. Fransa’yla imzalanan sözleşme, her ay bir uçağın teslim edilmesini öngörüyor. Maliyeti, taşıdıkları silahlarla birlikte 2.3 milyar Euro’yu bulan toplam 18 Rafale uçağının teslim süresi 2023 başlarında tamamlanacak.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor