Yunanistan ile sınırda çit krizi

Bayram döneminde Yunanistan’ın Türkiye sınırına tel çit inşaası sırasında toprak ihlali nedeniyle tansiyon yükseldi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, önceki akşam bir açıklama yaparak gerilimi düşürmeye çalıştı.

Şubat ve mart aylarında mülteci akınıyla karşı karşıya kalan Yunanistan 15 Nisan’da Meriç hududunun Ferre Kupürü bölgesinde tel çit inşası yapacağını duyurdu. Türkiye, 11 Mayıs’ta verdiği bir nota ile Yunanistan’ı Türk kara hududunu ihlal etmemesi için uyardı. Notada çit inşa alanının koordinatlarının paylaşılması ve sınır komisyonunun toplanması talep edildi.

YUNAN İHLALİ

Yıllar içinde Meriç nehri yatağının doğal nedenlerle önemli ölçüde değiştiğini hiçe sayan Yunanistan “Sınır 1923 Lozan Antlaşması ve 1926 protokolü ile belirlenmiştir” diyerek, Türkiye’nin talebini bir karşı nota ile reddetti. Hatta Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Yunan medyasına, “Topraklarımızda ne yapacağımızın hesabını vermeyiz” diye açıklama yaptı.

TÜRKİYE’DEN TEPKİ

Yunanistan, 13 Mayıs’ta Ferre Kupürü bölgesinde arazi tesviye çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar esnasında, küçük bir arazi için de olsa Türk topraklarını ihlal etti. Bunun üzerine bölgeye giden Türk uzmanlar ölçüm çalışmaları yaptı. 23 Mayıs’ta Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Yunan ihlali makamlarımız tarafından gerekli tedbirler alınarak anında önlenmiştir. Sınırlarımızda bir oldubittiye hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir” dedi. Atina ise Ankara’ya ikinci kez nota verdi.

Bölgeye Türk uzmanların gitmesi ve Yunan muhalefet partilerinin, “Türk askerleri Yunan toprağı işgal etti” yaygarası koparması üzerine, gerçekte teknik bir konu Atina’da adeta “sınır sorunu” haline dönüştü.

MİÇOTAKİS TANSİYONU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, pazartesi gecesi Star televizyonundaki demecinde, “Aslında hiçbir şey olmadı. Meriç yatağı bazen yer değiştiriyor. Sınır anlaşmazlığı yoktur. Halledilebilecek teknik bir mesele” diyerek tansiyonu düşürmeye çalıştı. Miçotakis, “Türkiye ile ilişkilerimiz maalesef arzu ettiğim düzeyde değil. Ama bunun sorumlusu biz değiliz” ifadesini de kullandı. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, çit inşa çalışmaları Meriç nehrinin Yunan tarafında devam ediyor.