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Dünya
Uğur ERGAN/ANKARA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yunanistan ile önce askerler görüşecek

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Yunanistan ile önce askerler görüşecek
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Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunları masaya oturarak çözme konusunda olumlu bir adım daha geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun çağrısına Atina’nın olumlu yanıt vermesinin ardından 25 Ocak’ta istikşafi görüşmelerin yeniden başlatılmasında mutabık kalınmasından sonra, iki ülke askeri heyetlerinin de yeniden biraraya gelmesi kararlaştırıldı. Askeri heyetlerin istikşafi görüşmeleri öncesi önümüzdeki hafta Brüksel’de NATO Karargâhı’nda masaya oturacağı öğrenildi.

BUZLAR ERİYOR

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında “Ayrıştırma Usullerinin” ele alındığı teknik toplantıların yapılması geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti. Askeri heyetler arasındaki buluşmanın bir anlamda 25 Ocak’ta İstanbul’da 61. turu düzenlenecek olan istikşafi görüşmeleri öncesi iki ülke arasında buzların daha da erimesine katkı yapabileceği değerlendiriliyor.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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