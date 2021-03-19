Yunanistan ile normalleşmeye doğru

İlk adım, iki ülke dışişleri heyetleri arasında yaklaşık 5 yıl aradan sonra 25 Ocak’ta İstanbul’da istikşafi görüşmelerin 61’inci turunun gerçekleştirilmesiyle atıldı. İkinci adım, salı günü Atina’da 62’nci turun, çarşamba günü de 14 aylık aradan sonra yine Atina’da siyasi istişare toplantısının yapılmasıyla gerçekleşti.

HEDEF LİDER BULUŞMASI

Süreçteki üçüncü adım ise Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’in Ankara ziyaretiyle atılacak. Yeni süreçte, dördüncü ve en önemli adım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in görüşmeleri ve son olarak Mart 2016’da İzmir’de yapılan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 5’inci toplantısının Yunanistan’da gerçekleşmesi olacak. İlişkilerin normale dönüş sürecinde, 25-26 Mart’taki AB Zirvesi ve 27-29 Nisan’da Cenevre’de Kıbrıs konusunda yapılacak gayri resmi toplantı da rol oynayacak.

ATİNA’YA FETÖ ŞİKÂYETİ

Atina’da çarşamba günü yapılan ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Yunan Dışişleri Genel Sekreteri Themistoklis Demiris’in başkanlık ettikleri siyasi istişare toplantısında, taraflar ikili ilişkilerden Kıbrıs sorununa, ticaretten, pandemiye kadar tüm konuları gündeme getirdi. Edinilen bilgilere göre, Türk tarafı 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç’a kaçan 8 FETÖ’cü askerin iadesini bir kez daha istedi. Ayrıca, FETÖ’cülerin ve PKK’lıların Yunanistan’da barındırılmasından kaynaklanan rahatsızlık da ortaya koydu.

YUNAN TARAFINDAN DA OLUMLU SİNYAL

İlişkilerin normalleşmesiyle ilgili Yunan tarafından olumlu sinyaller geliyor. Yunan Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni “Türkiye ile işbirliği ve iletişim kanallarının açık tutulmasını istiyoruz” derken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papaioannou da Atina’da yapılan 62’nci tur istikşafi görüşmelerin “iyi bir ortamda” gerçekleştiğini söyledi. Papaioannou ayrıca, “Yavaş yavaş (Türkçe söyledi) ilerliyoruz. Şimdi masada, eğer şimdiki iyi ortam devam ederse, Çavuşoğlu-Dendias görüşmesi var. Erdoğan-Miçotakis görüşmesini konuşmak için ise erken” ifadesini kullandı.

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