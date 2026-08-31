Yunanistan ile İsrail, 'Aşil Kalkanı' için anlaştı

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İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın İsrail-Yunanistan ilişkilerinde bugüne kadarki "en büyük savunma ihracatı anlaşması ve İsrail'in tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri olduğu" vurgulandı.

İsrail'in Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde gerçekleştirilen imza törenine iki ülkenin Savunma Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Açıklamada, "10 milyar şekeli aşkın (yaklaşık 3 milyar avro)" değerdeki "Aşil Kalkanı" anlaşması kapsamında İsrail'in, Yunanistan'da David's Sling (Davud Sapanı) sistemleri ve Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından kurulacak uçaklara ve füzelere karşı savunma için Barak MX sistemi dahil olmak üzere çok katmanlı bir hava savunma ağı kuracağı kaydedildi.

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ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Yunanistan ile İsrail arasındaki anlaşma, İstanbul'da düzenlenen Mekke İttifakı toplantısıyla aynı güne denk geldi. İsrail basını, daha önce bölgesel dengeleri değiştirmeyi hedefleyen Atina ve Tel Aviv'in, bu amaçlarına ulaşabilmek için işbirliği yoluna gittiğini kaydetmişti.

Aşil Kalkanı, Yunan ordusunu teknolojik açıdan İsrail'e bağlayacak. Yunan muhalefeti, Atina hükümetine yönelik eleştirilerinde ordu için bağımsız sistemler geliştirilmesini talep ederek, Türkiye'nin savunma alanındaki adımlarını örnek göstermişti.

İsrail ile Yunanistan, Aşil Kalkanı anlaşmasını Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısıyla aynı günde imzaladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Türkiye ve bölgedeki müttefiklerine karşı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile bir savunma bloğu oluşturmasını savunmuştu.

RAFAEL SİSTEMLERİ DE ANLAŞMAYA DAHİL EDİLDİ

Anlaşmanın Rafael şirketinin Davud Sapanı ve IAI'nın Barak MX sistemlerinin yanı sıra yine Rafael'in Spyder ve IAI'nın hava kontrolüne yönelik MMR tipi çok görevli radarlarını da içerdiği belirtildi.

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Bunun yanında Rafael'in öncülüğünde geliştirilecek yeni bir ulusal komuta ve kontrol sistemi de anlaşmada yer aldı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SAVUNMA SİSTEMİ

"Aşil Kalkanı", potansiyel tehditleri belirleyip sınıflandıracak ve en iyi imha yöntemini seçecek yapay zeka tabanlı bir yazılımla çalışacak. Yazılım, balistik füze koruması, insansız hava araçlarına karşı koyma ve uçaksavar zırhı gibi alt sistemlerle bağlantılı olacak. Aşil Kalkanı, insan müdahalesi olmadan her potansiyel tehdit için verileri değerlendirecek.

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In.gr'nin haberine göre Yunan kaynaklar, sistemin küresel krizler göz önüne alındığında gerekli olduğunu vurguladı. Yunan hükümeti, projeyle bölgesel güvenlik stratejisini değiştirmeyi hedefliyor. Atina, Aşil Kalkanı'nıyla ülkenin savunma kapasitesini artırmak istiyor.

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Yunanistan Savunma Bakanlığı, yapay zeka destekli sistemin hedef seçiminde etkili olacağını öne sürdü. Sistemler, büyük çoğunluğu daha önce İsrail'in Demir Kubbesi'nde test edilmiş füze, batarya, radar ve yazılımlardan oluşacak.

'DRONE DOME' SATIŞI İÇİN EK ANLAŞMA

Açıklamada, "Aşil Kalkanı" anlaşmasının yanı sıra, stratejik tesisleri insansız hava araçlarına karşı korumak ve mevcut savunmayı güçlendirmek amacıyla Rafael'in Drone Dome sistemlerinin satışı için de 26 milyon avro (yaklaşık 92 milyon şekel) tutarında ek bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığının açıklamasında, "İsrail, Yunanistan'ın yerli sanayisine bilgi ve teknoloji transferi dahil olmak üzere, sanayi-savunma alanındaki işbirliğini artıracaktır. Bu proje, Doğu Akdeniz'de İsrail'in kilit stratejik ortağı olan Yunanistan ile İsrail arasındaki savunma işbirliğinin bir başka zirvesini oluşturmaktadır." ifadelerine yer verildi.