Yunanistan ile aynı gün seçim mi: Komşu da 14 Mayıs kararı alabilir

Haberin Devamı

Yunanistan’da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası üzerine seçimlerin 9 Nisan’da yapılması planlarından vazgeçen Başbakan Kiriakos Miçotakis, yeni seçim tarihi olarak 14 ya da 21 Mayıs’ı değerlendiriyor. Miçotakis’in, 14 Mayıs’a karar kılması halinde, seçimler Türkiye ve Yunanistan’da aynı gün yapılacak. Miçotakis, Bakanlar Kurulu’ndaki konuşmasında, bir kez daha özür dileyip soruşturmanın derinlemesine sürdürüleceğini vurguladı.

ÖZRÜNÜ YİNELEDİ

Yunan Başbakanı, “Bu kaza, ülke yönetiminde dümenin bizde olduğu bir sırada meydana geldi. Bir dizi insan hatasının arkasına gizlenemeyiz. Gerekli teknolojiye, altyapıya sahip olsaydık, bu kazadan kaçınılabilirdi. Kimin suçlu olduğu çekişmesine girmeyeceğiz. İtiraf edelim ki, hepimiz suçluyuz. Özür diliyorum. Keşke zamanı geri çevirebilsem” dedi.

Haberin Devamı

SANDIĞA YANSIYABİLİR

Siyasi gözlemciler, kaza üzerine, Yunanistan’daki demiryolu ağındaki güvenlik önlemlerinin çağdışı olduğunun, son 4 yılda da bu durumu düzeltmek için hiçbir şey yapılmadığının ve istasyonlardaki görevlilere gerekli eğitim de verilmediğinin anlaşılmasının, Miçotakis’e seçimlerde siyasi maliyeti olacağında birleşiyor. Gözlemcilerin bu değerlendirmeleri, kazadan sonra gerçekleştirilen ilk kamuoyu araştırmasına da yansıdı.

Kiriakos Miçotakis

ANKETLERDE GERİLEDİ

“Marc” şirketinin araştırmasının sonuçlarına göre, Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi (ND), şubat ayında yapılan bir önceki araştırmaya kıyasla 3 puan geriledi ve ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) partisi ile arasındaki 7 puanlık fark 4.5’e düştü. Araştırmada, ülkede bugün seçim yapılsa, ND’nin yüzde 29.6, SYRİZA’nın ise 25.1 oy alacağı sonucu çıktı. Aynı araştırma ayrıca, ND’deki 3 puanlık kaybın, SYRİZA’ya değil, tepki oylarını toplayan küçük partilere kaydığını da gösterdi.

ZAMAN KAZANMAK İSTİYOR

Tren kazasının yol açtığı siyasi maliyetin bilincinde olan Miçotakis de, soruşturmada ilerleme sağlanması ve bu şekilde kamoyunun yoğun tepkisinin bir denli de olsa yatışması için zaman kazanmak istiyor. Bu nedenle de seçim planlarını mayıs ayına erteledi. Ancak, kamuoyunun tepkisi dinmek bilmiyor. Geçen 10 günde, başta Atina ve Selanik olmak üzere ülkenin pek çok şehrinde peş peşe protesto gösterileri düzenlendi. Göstericiler, soruşturmanın şeffaflık içinde derinlemesine gerçekleştirilmesi ve sorumluların tespit edilerek adalete hesap vermelerini istiyorlar.

Haberin Devamı

DENDİAS: İLK ARAYAN ÇAVUŞOĞLU OLDU

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yeni Dışişleri Bakanı Kostantinos Kombos ile yaptığı ilk görüşmeden sonraki açıklamasında, Türkiye’deki depremler ve Yunanistan’daki tren kazasının, iki halkı birbirine yakınlaştırdığını, ilişkilerde de yeni bir ortam yarattığını söyledi. Dendias “İlişkilerin düzelebilmesi için bu ortamı değerlendirmeliyiz. Böylesi bir gelişme, Kıbrıs sorununun cözüm gayretlerine de katkıda bulunacaktır” dedi.

Nikos Dendias

Türkiye ile ilgili geçmişteki sert söylemlerinden uzak bir tavır içinde görünen DENDİAS, “Tren kazasından sonra telefonla beni ilk arayıp taziyelerini ileten Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu” diye konuştu. Bu arada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da perşembe günü Yunan mevkidaşı Nikos Panayiotopulos ile telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. Yunan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki bakanın Türkiye’deki depremler ve Yunanistan’daki tren kazası ile ilgili karşılıklı taziyelerini dile getirdikleri belirtildi.