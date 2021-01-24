Yunanistan ile 5 yıl sonra görüşme başlıyor

Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Yunan heyetine ise emekli büyükelçi Pavlos Apostolidis başkanlık edecek. 2010 yılından beri Yunan heyetinin başkanı olan 78 yaşındaki Apostolidis, Yunan dışişleri kulislerinde “Türk-Yunan ilişkilerinin kurumsal hafızası” sayılıyor. Türk heyetinde, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan gibi geçmişte Türkiye’nin Atina Büyükelçiği’nde de görev yapmış son derece deneyimli diplomatlar yer alıyor. Yunan heyetinde ise Türkçe bilen ve geçmişte Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde müsteşar olan Büyükelçi Aksandros Kuyu da bulunuyor.



YAKLAŞIM FARKI VAR

Türkiye, istikşafi görüşmelerin, Ege adalarının silahsızlandırılması, aidiyeti ihtilaflı belirsiz coğrafi formasyonlar (adacık, kayalıklar) ve azınlıklar gibi iki ülke arasındaki tüm anlaşmazlık konularını içeren önşartsız olmalarını isterken, Yunanistan ısrarla sadece Ege ve Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve Ekonomik Münhasır Bölge (EMB) sınırlarının belirlenmesi konusunu görüşeceğini tekrarladı.