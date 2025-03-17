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Yunanistan hükümetinde istifa depremi!

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#Aristos Doksiadis#Yunanistan#İstifa
Yunanistan hükümetinde istifa depremi
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 15:14

Yunanistan'da cuma günü açıklanan kabine değişikliği kapsamında cumartesi yemin ederek görevine başlayan İnovasyon ve Araştırmadan Sorumlu Kalkınma Bakan Yardımcısı Aristos Doksiadis, istifasını duyurdu.

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Doksiadis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yemin törenimden itibaren muhalefetin beni hedef alarak açtığı etik dışı, gerçek olmayan tezlere dayanan savaş, beni sert politika gerçekliğiyle hemen karşı karşıya getirdi." ifadesini kullandı.

Muhalefetin kendisini özel şirkete ilişkin dava sürecine dahil olduğu iddiasıyla eleştirdiği Doksiadis, 2013'te bu davada suçsuz bulunduğunu anımsattı.

Doksiadis, hayatını bu tür mücadelelerle ziyan etmek istemediği için hem kişisel huzurunun hem de hükümetin korunması adına inovasyon ve araştırmadan sorumlu bakan yardımcılığı görevinden istifasını duyurdu.

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#Aristos Doksiadis#Yunanistan#İstifa

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