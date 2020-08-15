Yunanistan hakkında korkunç iddia... Göçmenleri denizde ölüme terk ediyorlar!

The New York Times gazetesinde yer alan bir haber yaşanan büyük insanlık dramını gözler önüne serdi.

Habere göre Yunanistan, çok sayıda mülteciyi yasalara aykırı olmasına rağmen gizlice kara sularının dışına taşıyarak denizde kaderlerine; yani ölüme terk ediyor!

Haberde yer alan bilgiye göre Yunanistan geçtiğimiz birkaç ay içinde sayıları bini aşan mülteciyi bu şekilde denizde bırakarak kaderlerine terk etti.

Bu süre içinde en az 1072 mülteci Yunan yetkililer tarafından şişme lastik botlara bindirilerek Yunan kara suları dışına taşındı ve denizde bırakıldı.

New York Times, haberini birden fazla kaynağa dayandırıyor. Bu kaynaklar arasında akademik araştırmacılar, bağımsız gözlemciler ve Türk Sahil Güvenliği yetkilileri de bulunuyor.

Bu kaynakların yaptığı araştırmalarda son aylarda bu yönde yaşanan tam 31 vaka olduğu ortaya çıktı.

Najma al-Khatib adındaki 50 yaşındaki Suriyeli bir öğretmen konuya dair yaptığı açıklamada kendisiyle birlikte 22 kişilik bir mülteci grubunun maske takmış Yunan yetkililer tarafından 26 Temmuz günü daha hava bile aydınlanmadan tutuldukları merkezden alınıp Rodos Adası açıklarına bırakıldığını aktardı.

Najma al-Khatib'e göre bu göçmenlerin arasında küçücük bebekler de bulunuyordu.

Najma al-Khatib ve birlikte olduğu sığınmacılar sadece şişme bir botun üzerinde bırakıldıkları açık denizden Türk Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından kurtarıldı.

Acılı kadın 'Ben bombalar altında ölmemek için ülkemden kaçtım, şimdi düştüğüm durum ise bu. Keşke bombalarla ölmüş olsaydım diliyorum.' ifadesini kullandı.

McGill Üniversitesi'nde hukuk profesörü ve Birleşmiş Milletler eski insan hakları ve göçmenler raportörü François Crépeau ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu durumun sadece Avrupa açısından değil tüm uluslararası yasalar açısından da kanun dışı olduğunu belirtti.

François Crépeau açıklamasında 'Bu bir insan hakları, tüm insanlık adına büyük bir felakettir.' sözlerini kullandı.

Yunan makamları ise konuyla ilgili iddiaları reddediyor ve yasa dışı bir işlem yapmadıklarını iddia ediyor.

Yunan hükümeti sözcülerinden Stelios Petsas'a göre Yunan yetkililer hiçbir zaman bu tür gizli operasyonlar yürütmüş değil. Petsas 'Yunanistan uluslararası kurallar,, kanunlar ve anlaşmalar söz konusu olduğunda her zaman bunların en iyi uygulayıcılarından olmuştur. Buna sığınmacı ve mültecilere yapılan muamele de dahildir' açıklamasını yaptı.