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Yunanistan günlerdir cehennemi yaşıyor... Görüntüler sosyal medyada infial yarattı! Alevler ile mücadele sürerken tatile devam ettiler

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#Yunanistan#Yangın#Dünya
Yunanistan günlerdir cehennemi yaşıyor... Görüntüler sosyal medyada infial yarattı Alevler ile mücadele sürerken tatile devam ettiler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 12:10

Orman yangınları Yunanistan'ın Rodos ve Korfu adalarını kasıp kavururken ülkeden gelen görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu. AFP'nin paylaştığı görüntülerde bazı turistlerin yangın bölgesindeki pek de uzak olmayan tatillerine devam ettikleri, bazı turistlerin ise alevler ile mücadele eden Korfu'ya tatil için akın etmeye devam ettiği görüldü.

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Yunanistan, yaklaşık bir haftadır anakaranın yanı sıra Rodos ve Korfu adalarında, şiddetli bir sıcak hava dalgasının yol açtığı ve şiddetli rüzgarların yaydığı orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Özellikle İngiliz turistlerin uğrak noktası olan adalar yaklaşık 10 bin İngilizi ağırlıyordu.

Bu turistlerden bazıları Pazar, Pazartesi ve salı günleri uçaklar ile adalardan tahliye edildi.

Yangınlar nedeniyle adeta cehennemi yaşayan ülkeden gelen görüntüler ise 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Yunanistan günlerdir cehennemi yaşıyor... Görüntüler sosyal medyada infial yarattı Alevler ile mücadele sürerken tatile devam ettiler

AFP'nin geçtiği görüntülerde bazı turistlerin yaşanan felakete rağmen tatillerine devam ettiği görüldü.

Söz konusu karelerde dumanların yükseldiği Korfu manzarasına sahip plajda güneşlenen turistler olduğu görüldü.

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AFP'nin paylaştığı bir diğer görüntüde ise Corfu'ya gitmek için feribota binen turistler yer aldı.

Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

Yunanistan günlerdir cehennemi yaşıyor... Görüntüler sosyal medyada infial yarattı Alevler ile mücadele sürerken tatile devam ettiler

Türkiye ve Slovakya’dan da yangınlarla mücadeleye takviye güç gönderildi.

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Yunanistan’ın ikinci büyük adası olan Eğriboz’da da yangınların olduğu uçtaki vatandaşlar tahliye edildi.

Miçotakis, sıcaklıklar düşmeye başlamadan sıradaki üç günün daha zor geçeceğini söyledi.

Yunanistan Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, son 12 günde ekiplerin 500 yangınla mücadele ettiğini açıkladı.

Yunanistan günlerdir cehennemi yaşıyor... Görüntüler sosyal medyada infial yarattı Alevler ile mücadele sürerken tatile devam ettiler

AKDENİZ'DE YANGINLAR ONLARCA CAN ALDI

Akdeniz’de yaşanan orman yangınlarında çoğunluğu Cezayir’de olmak üzere en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan’da 9 gündür devam eden orman yangınlarında 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İtalya’da ise başta Sicilya bölgesi olmak üzere birçok noktada çıkan orman yangınlarında 3 kişi hayatını kaybetti.

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Cezayir’de 3 gün boyunca süren yangınlarda 10’u asker olmak üzere 34 kişi hayatını kaybederken, ülkede itfaiye ekiplerinin yangınlarla mücadelesi devam ediyor.

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#Yunanistan#Yangın#Dünya

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