Yunanistan günlerdir bu skandalla çalkalanıyor... Miçotakis'in planları suya düştü

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Komşu Yunanistan'da 'telefon dinleme' depremi hız kesmeden devam ediyor.

Cuma günü ortaya çıkan skandal Atina'da adeta bomba etkisi yarattı. Skandal Miçotakis'in yeğenine kadar uzanırken Yunan basınında olay "büyük siyasi skandal" olarak nitelendirildi.

Başbakanı Miçotakis’in ilk tepkisi, Androulakis’ten özür dilemek oldu.

Söz konusu yazılım cep telefonlarına sızıp verilere ulaşabiliyor veya telefon sahiplerini gözetlemek için kamera ve mikrofonu etkinleştirebiliyor.

Ancak görünen o ki ne özür dilemesi ne de 'Telefon dinlenmesi benden habersiz yapıldı. Bu, asla kabul edilebilecek bir durum değil' sözleri Miçotakis için yeterli olmayabilir.

Zira son gelişmelerin ardından iktidardaki YDP’nin, 2023 seçimlerini "daha erken bir tarihe çekme" planlarını rafa kaldırması bekleniyor.

Yunanistan'da şimdiden telekulak skandalının, Haziran 2023’te yapılması öngörülen genel seçimleri ne ölçüde etkileyeceği konuşuluyor.

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TEK BAŞINA İKTİDAR GELME ŞANSI YOK

Yeni seçim yasasına göre, Haziran 2023 seçimleri, nisbi temsil sistemiyle yapılacak. Bu durumda hiçbir büyük partinin (YDP ya da SYRİZA) tek başına iktidara gelme olasılığı yok.

İstihbarat şefi Panagiotis Kontoleon, cep telefonu casusluğu iddiaları üzerine istifa etti...

Bu durumda birinci ve ikinci sırada yer alacak partiler, üçüncü parti olacağı sanılan PASOK ile işbirliği yapmak için birbirleriyle yarışacak.

İTTİFAK TEHLİKEYE GİRDİ

Androulakis’in telefonunun dinlendiğinin ortaya çıkmasından sonra, "eğer çok ciddi bir mazeret" gösterilmezse "ya da bu olay o zamana kadar başka bir olaydan dolayı unutulmazsa", PASOK liderinin, telefonunu dinleyen YDP ile -dolayısıyla Miçotakis ile- işbirliğine girişmesine pek şans tanınmıyor.

SKANDAL ORTAYA ÇIKTI İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Yunanistan'da gazeteci Thanasis Koukakis'in ve Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis'in cep telefonuna casus yazılım yerleştirildiği ve yasadışı şekilde dinlendiği yönündeki iddialar, Yunan İstihbarat Teşkilatı’nda (EYP) istifaya neden olmuştu.

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Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, istifasını Başbakan Kiryakos Miçotakis’e sundu.

İsrail merkezli NSO Group'un casus yazılımı Pegasus'un dünya genelinde 50 binden fazla telefonu izlemeye aldığının ortaya çıkması ile Avrupa Parlamentosu özel bir komite kurmuştu. ABD hükümeti, Pegasus'un ithalatını ve kullanımını yasaklarken teknoloji devi Apple şirkete dava açmıştı.

Başbakana bağlı olan Panagiotis Kontoleon’un istifasının kabul edildiği açıklanırken, konuyla ilgili açıklama yapan PASOK Lideri Nikos Androulakis açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Bu beni şoke eden bir konu çünkü bir AB ülkesinde, önceki nesillerin yaşadığı durumları kişisel olarak deneyimlemeyi hiç beklemiyordum. Ne yazık ki, hükümetin umutsuz bir girişimde bulunduğunu görüyorum. Gizli servislere bizi izlemeleri için para ödemiyoruz. Demokrasiyi ve devlet kurumlarını baltalayanların kim olduğunu söylemeleri için onlara para ödüyoruz. Cep telefonumu robotlaştırıp kamera ve mikrofonu kapalıyken bile istediği zaman açabilecek kadar gelişmiş bir yazılımla beni tuzağa düşürmeye çalışanların belli bir amacı vardı. Adaletten, hükümetten ve yetkili kurumlardan gerçeği öğrenmeyi bekliyorum.'

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Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, istifasını Başbakan Kiryakos Miçotakis’e sundu.

Başbakana bağlı olan Panagiotis Kontoleon’un istifasının kabul edildiği açıklanırken, konuyla ilgili açıklama yapan PASOK Lideri Nikos Androulakis açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Bu beni şoke eden bir konu çünkü bir AB ülkesinde, önceki nesillerin yaşadığı durumları kişisel olarak deneyimlemeyi hiç beklemiyordum. Ne yazık ki, hükümetin umutsuz bir girişimde bulunduğunu görüyorum. Gizli servislere bizi izlemeleri için para ödemiyoruz. Demokrasiyi ve devlet kurumlarını baltalayanların kim olduğunu söylemeleri için onlara para ödüyoruz. Cep telefonumu robotlaştırıp kamera ve mikrofonu kapalıyken bile istediği zaman açabilecek kadar gelişmiş bir yazılımla beni tuzağa düşürmeye çalışanların belli bir amacı vardı. Adaletten, hükümetten ve yetkili kurumlardan gerçeği öğrenmeyi bekliyorum.'