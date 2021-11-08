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Yunanistan gözünü bu kez Afrika’ya dikti

#Dendias#Yunanistan#Türkiye
Yunanistan gözünü bu kez Afrika’ya dikti

Türkiye’nin Afrika kıtasında artan diplomatik nüfuzundan endişe duyan Atina yönetimi, bir dizi Afrika ülkesine ziyaret düzenleme kararı aldı.

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ABD, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri ile savunma işbirliği, Mısır ile de deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşmaları imzalayan, İsrail ve Suudi Arabistan gibi Türkiye’nin sorunlar yaşadığı ülkelerle de yakın ilişkiler kuran Yunanistan, bu sefer rotasını Afrika’ya çevirdi. Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geçen hafta Ruanda’yı ziyaret etti. Önümüzdeki günlerde de, 2022-2023 için BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi olacak Gana ve Gabon’a gidecek. Yunan medyasına göre Dendias, Türkiye’nin Afrika’daki etkinliğinin, Atina için endişe verici düzeyde artmasından dolayı, bu bölgeye açılım yapmayı kararlaştırdı. Aynı haberlerde 2000 yılında Afrika kıtasında 12 büyükelçiliği bulunan Türkiye’nin bugün 43 büyükelçiliğinin faaliyet gösterdiğini, buna karşı Yunan büyükelçiliklerinin sadece 6 olduğu belirtildi.

DENDIAS YİNE SUÇLADI

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Bu arada Dendias, Vradini gazetesindeki demecinde Türk ve Yunan dışişleri heyetleri arasındaki istişari görüşmeleri hakkında, “Türkiye yüzünden şu anda ‘sağırlar diyaloğu’ yapılıyor” dedi. Türkiye’nin bugünkü politikasının daha önceki Avrupa’ya yakınlaşma politikası ile hiçbir ilişkisi bulunmadığını ileri süren Dendias, “Türkiye, yayılmacı Yeni-Osmanlı politikası yüzünden bölgedeki tüm yakın komşuları ile sorunlar yaşamayı başardı” şeklinde konuştu. Dendias, “Türk-Yunan ilişkilerinin düzelebilmesi, Türkiye’nin uluslararası hukuka saygı göstermesi ve Yunanistan’ı savaş ile tehdit etmemesi halinde mümkündür. Yunanistan’ın mantık dışı Yeni-Osmanlı taleplerine onay vermesi imkânsızdır” ifadesini kullandı.

DEDEAĞAÇ AÇIKLAMASI

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos ise Real News gazetesindeki demecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Roma’daki G-20 zirvesinde, ABD Başkanı Joe biden ile görüşmesinde, Dedağaç ile ilgili “Burada böyle bir üssün kurulması bizi halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor” dediği hatırlatıldığında şu cevabı verdi: “Türkiye’nin bu rahatsızlığı, Yunanistan’ın bölgede stratejik öneminin artmasından kaynaklanıyor. Amerikalıların bölgedeki askeri altyapı ihtiyaçları için (Avrupa’ya sevkıyatı kastediyor) Dedeğaç’tan yararlanmasının, Türkiye’ye karşı tehdit oluşturduğuna ilişkin her türlü değerlendirme yanlıştır.” Panayiotopulos, Güven Arttırıcı Önlemler’in yeniden başlaması için havanın yumuşaması gerektiğini söyledi.

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#Dendias#Yunanistan#Türkiye

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