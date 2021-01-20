Yunanistan görüşme öncesi tahrik peşinde

Dendias, Yunanistan’ın batısındaki İyon denizinde karasularını 6 milden 12 mile genişletmesini öngören ve bugün oylanacak yasa tasarısı ile ilgili parlamentoda yaptığı konuşmada “Bir sonraki adımın, Yunan karasularının, Girit adasının güneyi ve doğusunda da genişletilmesi olacağını” söyledi.

Dendias ayrıca, karasularının “egemenlik konusu” olduğunu ve kimseyle müzakere etmeyeceklerini ileri sürdü. Sözkonusu açıklamalar, Yunan haber sitelerinde manşetlerden duyuruldu. TBMM, Yunanistan’ın Ege’de karasularını genişletmesini “savaş sebebi” sayacağını içeren bir bildiriyi, 1995’te oybirliği ile kabul etmişti.

AKSOY’DAN DENDİAS’A AZINLIK YANITI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’dan Yunan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Türkiye’deki Rum azınlığa ilişkin sözlerine yanıt geldi.

Açıklamasında, Türkiye’deki Rum azınlığın sorunlarının diyalogla çözüldüğünün altını çizen Aksoy, “Batı Trakya Türk Azınlığı’na uyguladığı asimilasyon ve baskı politikası sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hakkında 3 kez ihlal kararı verilen bir ülkenin Dışişleri Bakanı’nın Azınlıklar konusunda ülkemizi eleştirmesi trajikomiktir” ifadelerini kullandı.

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın Lozan Antlaşması kaynaklı haklarının ısrarla ihlal edildiğini vurgulayan Aksoy, “Yunanistan, Batı Trakya’daki Türk Azınlığının sorunlarını soydaşlarımız ile diyalog içerisinde çözüme kavuşturmalıdır” çağrısında bulundu. Dendias, Türkiye’nin ülkedeki Rum azınlığın haklarının korunmadığı iddia ederek, “Türkiye Rum Azınlığın haklarına saygı göstermelidir” demişti.