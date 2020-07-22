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Dünya
Sefa Karahasan/DHA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 13:55,Son Güncelleme:

Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan 'Oruç Reis' açıklaması

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Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan 'Oruç Reis' açıklaması
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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, “Kara, hava ve denizde gerektiğinde hakim olmayı hedefliyoruz” dedi.

Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sismik araştırma faaliyetlerini yapacağı belirtilmesinin ardından Güney Kıbrıs'taki programını yarıda keserek Atina’ya dönen Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, “Kara, hava ve denizde gerektiğinde hakim olmayı hedefliyoruz” dedi. 

Rum Başpiskopos II. Hrisostomos ile görüşmesi sonrasında açıklama yapan Floros, “Bunun gerekli olmayacağını umuyoruz” diye konuştu. Bir savaş olmamasını istediklerini ifade eden Floros, “Yapmaya çalıştığımız şey bu" dedi.

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