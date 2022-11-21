Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros'tan skandal sözler

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Atina yaptığı açıklamalar ile Ege'deki tansiyonu artırmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz hadlerini bilsinler' sözlerinin yankıları sürüyor.

Türkiye'nin Suriye'de terör hedeflerine yönelik başarılı hava harekatı sonrası Yunan generalden skandal bir açıklama geldi.

Bu sözlere gönderme yapan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos 'Floros kim gelmek istiyorsa ölümcül bir hata yapar' dedi.

'Bizi kim tehdit ederse etsin, kim gelmeye karar verirse versin, ne zaman gelmeyi seçerse seçsin, Yunanistan güçlü, özgür ve bağımsız kalacaktır' diyen Yunan general sözlerine şöyle devam etti;

'kim 'gelmek' gibi ölümcül bir hataya düşerse, ona şimdiden haber verin ki, önünde yeni bir Maraton, yeni bir Salamis ve yeni bir 731 bulacaktır.'

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Göreve geldiği günden itibaren' Meriç sınırlarına yönelik benzeri görülmemiş hibrit saldırılar' ile karşı karşıya kaldıklarını iddia eden Yunan general isim vermeden Türkiye'yi suçladı.

'Kuvvetlerimiz her zamankinden daha fazla savaşa hazır' diyen Konstantinos, 'Barış istiyorsanız, savaşa hazırlanın' mesajı verdi.

YUNAN BASININDA BİRİNCİ MANŞET OLDU

Dün başarı ile icra edilen operasyon komşu Yunanistan'da bir numaralı gündem maddesi oldu. Pek çok gazete TSK'nın operasyonunu birinci manşetinden okurlarına duyurdu.

Yunan Skai 'Türkiye, İstanbul Patlamasına Misilleme Olarak Kürt Hedeflerini Bombaladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Proto Thema 'Türkler gece Kobani'yi bombaladı' başlıklı haberinde bombardıman sonucu en az 12 kişinin öldüğü iddiasına yer verdi.

Bir başka Yunan gazetesi Ta Nea, haberinde Türk ordusunun bölgede 20'den fazla hava saldırısı düzenlediği bilgisine yer verdi

KRİZ MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

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Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

'GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken 'Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi.

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Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek' ifadesini kullanmıştı.