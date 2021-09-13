Yunanistan gelişmiş silah alımını arttırdı

Başbakan Kiriakos Miçotakis, Selanik’te yaptığı konuşmada, “Geçen yıl burada (Selanik) 18 adet Rafale savaş uçağı satın alımını açıklamıştım. Bu sayı, kısa sürede 24 olacak” dedi. Fransa’dan alınacak ek 6 adet Rafale uçağının maliyeti 800 milyon Euro civarında. Geçen yıl ağustos ayında, Doğu Akdeniz’de yaşanan “Oruç Reis” krizinden sonra 10 milyar Euro’luk bir silahlanma programını uygulamaya koyan Yunanistan, Fransa’ya silahları ile birlikte maliyeti 2.3 milyar euro’yu (silahsız 1.9 milyar Euro) bulan, 12’si kullanılmış, 6’sı da yeni olmak üzere toplam 18 Rafale savaş uçağı sipariş etmişti. Bugüne kadar iki adet kullanılmış Rafale uçağı, Yunan Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi. Ancak, bu uçaklar Yunanistan’a henüz getirilmedi. Anlaşma gereği her ay bir uçağın teslimi öngörülüyor. Kullanılmış 6 adet Rafale, aralık ayında toplu olarak Yunanistan’a getirilecek. Rafale uçakları, Atina’ya yakın Tanagra Hava Üssü’nde konuşlandırılacak.

SÜPERSONİK FÜZE

Bu arada, Yunan medyasına göre, kara kuvvetleri için İsrail’den 200-250 milyon Euro karşılığında, 32 kilometre menzilli Spike NLOS tipi tanksavar füze ile hava kuvvetleri için de süpersonik Rampage tipi füzelerin satın alımı için anlaşmalar sağlandı. Anlaşmalar, onay için önümüzdeki günlerde Yunan parlamentosuna getirilecek.

TORPİDOLAR İÇİN ONAY

Yunan parlamentosunda önümüzdeki günlerde ayrıca Almanya’dan 110 milyon Euro karşılığında, Yunan deniz kuvvetlerindeki “209” ve “214” tipi denizaltılara yerleştirilecek 44 adet “SeaHake Mod 4” tipi torpido (torpil) satın alımı ile ilgili anlaşmayı da onaylayacak.

MİÇOTAKİS: ADALARI MÜZAKERE ETMEYİZ

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Ege adalarının silahsızlandırılmasının, ülkesi için kesinlikle müzakere konusu olmadığını söyledi. Miçotakis, dün Selanik’te düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili bir soruyu cevaplandırırken, “Kendimizi savunmak, elimizden alınamayacak bir haktır. Egemenlik haklarımız kesinlikle müzakere konusu değildir” dedi. BM Genel Kurulu toplantısı için New York’u ziyaret tarihlerinin farklı olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşmesinin programlanmadığını da belirten Miçotakis, “Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz. Egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı koruyabileceğimizi de gösterdik. Geçen yıla kıyasla, bu yıl gerginliklerin yaşanmamış olmasını olumlu sayıyorum. Önemli ayrılıklarımız bulunmasına rağmen Türkiye ile her zaman konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Gereksiz gerginliklerden kaçınmalıyız. Bu yıl da bunu bir ölçüde başardık” dedi.

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