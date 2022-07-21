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Yunanistan F-35 üretimine de talip

#ABD#Yunanistan#F-35
Yunanistan F-35 üretimine de talip

ABD’den ilk aşamada 20 adet F-35 savaş uçağı satın alımı için haziran ayında ‘niyet mektubu’ göndererek ilk adımı atan Yunanistan, bu uçakların üretim programına da dahil edilmesi imkânlarını araştırıyor.

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Savunma içerikli haber sitesi DefenceNews’a göre, ABD’deki temaslarını sürdüren Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, gerek mevkidaşı Lloyd Austin, gerekse Pentagon’un F-35 Ortak Programı Bürosu şefi Sean Burke ile görüşmelerinde üretim programında Yunanistan’ın da yer alması için nabız yokladı.

YATIRIM GEREKİYOR

DefenceNews ayrıca ABD’den başka 8 ülkenin yer aldığı üretim programına Yunanistan’ın dahil olabilmesi için önce hisse alması gerektiğini belirtti. 2028 yılından itibaren teslim edilmeye başlanacak 20 adet F-35 uçağının maliyeti 3 milyar doların üzerinde. Başbakan Kiriakos Miçotakis’in mayıs ayındaki ABD ziyareti sırasında ortak programa Yunanistan’ın da dahil edilmesi konusu gündeme gelmişti. Ancak Yunan basını, Yunan Havacılık Sanayi’nin üretim için yeterli altyapıya sahip olmadığını yazmıştı. Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle parça ürettiği F-35 projesinden çıkarılmıştı.

 

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#ABD#Yunanistan#F-35

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