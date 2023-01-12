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Yunanistan Ege’deki gerginliği AB’ye taşıdı

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#Yunanistan#Yunan Sahil Güvenlik#AB
Yunanistan Ege’deki gerginliği AB’ye taşıdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:00

Yunanistan, Türk ve Yunan Sahil Güvenlik unsurları arasında, geçen hafta perşembe günü, Ege’de Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında yaşanan kısa süreli gerginliği, üyesi olduğu Avrupa Birliği’ne (AB) taşıyarak Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını istedi.

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Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell’e gönderdiği ve olay ile ilgili Yunan iddialarına yer verdiği mektupta, Türkiye’nin izlediği taktiğin tehlikeli bir ortam yarattığını ve “kaza” olasılığını artırdığını öne sürdü. Türk Sahil Güvenlik unsurlarının, sadece Yunan Sahil Güvenlik botlarına değil, Yunan balıkçı teknelerine karşı da saldırgan bir tavır içinde olduklarını iddia eden Dendias, Yunan balıkçılarının maddi zarar gördüklerini de savundu. Durum değişmediği takdirde, AB’nin Türk deniz ürünlerine yaptırım uygulamasını da gündeme getiren Dendias, mektubunda Türk yetkililerin Yunanistan ile ilgili açıklamalarına da yer verdi. Türk Sahil Güvenlik unsurları, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk balıkçıları tacizi üzerine bölgeye gittiğinde taraflar arasında gergin anlar yaşanmıştı.   

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#Yunanistan#Yunan Sahil Güvenlik#AB

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