Yunanistan, Ege’de tatbikat başlatıyor

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Resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte Yunan To Vima gazetesinin haber sitesine göre ilk tatbikat bugün İstanbulya (Astipalea)-İlyaki (Tilos)-Rodos adaları arasındaki deniz bölgesinde, ikinci tatbikat ise perşembe günü Bozbaba (Ai Strati) adası açıklarında yapılacak. To Vima, “Tatbikat sahaları, Türkiye’nin egemenliklerini tartışmaya açmak istediği adalara yakın. Bu tatbikatlar, Atina’nın egemenlik haklarından hiçbir şekilde feragat etmeyeceğine ilişkin somut bir mesajdır” diye yazdı.



DÖRT SENARYO



Bu arada Yunan uluslararası ilişkiler uzmanı Konstantinos Filis, en düşük riskten en yüksek riske dört kriz senaryosunu şöyle sıraladı:

En tehlikesiz senaryo: “Türkiye adaların silahsızlandırılmasına ilişkin sert söylemini sürdürür.”

Az tehlikeli senaryo: “Türkiye, bir araştırma gemisini Kerpe-Girit-Meis adaları arasındaki deniz sahasına gönderebilir. Yunanistan ayrıca sığınmacı akını ile de karşı karşıya kalabilir.”

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Daha tehlikeli senaryo: “Türkiye, Libya ile olan deniz yetki anlaşmasını uygulamaya koyabilir. Girit’in güneyine araştırma gemisi gönderebilir.”

En tehlikeli senaryo: “Türk unsurları bir kayalığı ele geçirebilir. O zaman da sonuçları kestirilemeyecek çatışmalar yaşanabilir.”