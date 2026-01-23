×
HABERLERDünya Haberleri

Yunanistan, Ege'de provokasyona yeniden başladı: Dendias'tan '12 mil' çıkışı

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Ege Denizi#Dendias
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 14:41

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ege Denizi'ndeki karasularını tek taraflı olarak genişletmenin ülkesinin egemenlik hakkı olduğunu öne sürdü. Türkiye'nin karasuları ile uluslararası suların deniz sınırının 12 mile çıkarılmasıyla fiilen işgal edilmesini savunan Yunan Bakan, Türkiye'nin bu durumu savaş sebebi (casus belli) olarak görmesini ise Yunanistan'a yönelik tehdit olarak yorumladı.

Yunanistan'da bir televizyon kanalına röportaj veren Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ege'de deniz sınırlarının yeniden düzenlenmesini talep ederek, Atina'nın gelecekte bu konuda adım atmaya çalışacağının sinyalini verdi.

Dendias, Ege'de karasularının genişletilmesini uluslararası hukuktan kaynaklanan tek taraflı bir "hak" olarak nitelendirdi. Bu sözde hakkın Yunanistan'ın ulusal çıkarlarına uygun bir zamanda kullanılacağını kaydeden Yunan bakan, Türkiye'nin Ege'de kendisine ait karasularını korumasını ve uluslararası hukukun ihlalini önlemesini eleştirdi. Dendias, Türkiye ile diyalog taraftarı olduğunu öne sürerken, konunun müzakere edilebilir olmadığını belirtti.

Türkiye'nin Ege Denizi'nde haklarını korumasını "Yunanistan'a karşı savaş tehdidi" diye anlatan Dendias, Atina'nın deniz sınırlarını genişletme oyununa askeri karşılık verilmesi olasılığını "saldırganlık" diye yorumladı.

Ankara'nın kendisine yönelik kişisel gündem eleştirilerini de yanıtlayan Dendias, bu iddiaları ciddiye almadığını söyledi. Yunan Bakan, Türkiye'ye yanıtlarında sakin bir tavır benimsediklerini öne sürerken, "Biz de güçsüz değiliz" dedi.

EGE DENİZİ'NDE 12 MİL TARTIŞMASI

Yunan Open kanalına açıklamalarda bulunan Dendias, Ege Denizi'ndeki karasularının 12 mile çıkarılmasını yeniden gündeme getirdi.

Dendias, "Bunu İyon Denizi'nde yaptık. Yunanistan, karasularını genişletme hakkını saklı tutuyor. Bunu ne zaman yapacağımız, ulusal çıkarların dengelenmesine bağlıdır" dedi.

Dendias, uluslararası hukukun Yunanistan'a bu hakkı tanıdığını iddia ederek, "Yunanistan bunu iddia etmiyor, talep de etmiyor. Ancak uluslararası hukukun ihlallerine kayıtsız kalamayız; Türkiye de güç kullanarak bundan sıyrılmaya çalışıyor. Biz de güçsüz değiliz" diye konuştu.

YUNANLARIN 'CASUS BELLI' OYUNU

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de daha önceki konuşmalarında Yunanların Ege'de işgal hayallerine askeri karşılık verileceğini açıklayan Türkiye'yi savaş tehdidinde bulunmakla suçlamıştı. Türkiye'nin "casus belli" (savaş sebebi) hatırlatmasını "saldırganca tutum" diye niteleyen Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) konuşmalarında dünyaya saldırgan davranan tarafın Türkiye olduğu mesajını vermişti.

Röportajında Miçotakis'in "casus belli" söylemini tekrarlayan Dendias, bu konunun tartışılamaz olduğunu savunarak, "Savaş nedenini tartışma ekseni olarak kabul edemeyiz." ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın Ege'deki agresif tutumunu ulusal çıkarları koruma hamleleri diye tanımlayan Dendias, deniz mili konusu hakkında "müzakere edilemez" dedikten sonra, Türkiye'yi yapıcı olmamakla suçladı.

DENDİAS'A ELEŞTİRİ YUNANİSTAN'A MÜDAHALEYMİŞ

Dendias, Türkiye'den kendisine gelen eleştirilere de cevap verdi. Kişisel bir gündemle Türk-Yunan kavgası çıkarmaya çalıştığı yönündeki ithamları değerlendiren Yunan Bakan, iki ülke arasında gerilimi tırmandırmadığını savundu.

Dendias, şahsına yönelik eleştirileri "Yunanistan'ın iç işlerine müdahale" diye yorumlayarak, şunları dile getirdi:

"Biz ciddiyiz. Bizim niteliğimiz, yanıtlarımızdaki sakinliktedir. Birleşik bir ulusal duruşumuz var ve diğer tarafların da buna katıldığına inanıyorum."

Türkiye, Libya ile yaptığı deniz yetki alanları anlaşmasıyla Doğu Akdeniz'deki ekonomik çıkarlarını güvence altına almıştı.

''KATZ'A NE İTİRAZ ETTİM NE SÖZÜNÜ KESTİM''

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile yapılan görüşme ve Türkiye'ye yönelik eleştirilere dair bir soru üzerine ise Dendias, "Ne sözünü kestim ne de itiraz ettim. İsrail devletiyle bir anlaşmamız var. Anlaşmaları birilerine karşı kullanmak için yapmıyoruz" yanıtını verdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz (solda) ile Dendias, 20 Ocak'ta Atina'da görüşmüştü.

Yunan Bakan, "Eğer birileri kuralları şiddet kullanarak değiştirmeye çalışırsa, bundan biz sorumlu değiliz. Umarım zamanı gelir ve Türkiye de böyle bir anlaşmanın parçası olur. Hiçbir ülke Türkiye'yi dışlamak istemez" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikasına ilişkin değerlendirmede de bulunan Dendias, "Başkan Trump'ın kendi doktrinini dayatmak istediğine inanmıyorum. Davos'taki tutum da bu yaklaşımı teyit etti" görüşünü paylaştı.

NAVTEX ENDİŞESİ

Kathimerini gazetesinin haberinde ise Türkiye'nin silahlandırılan Ege adaları meselesini NATO'da gündeme getirmesinin Atina'da endişelere yol açtığı kaydedildi. Dendias'ın Yunanistan'da gündeme oturan açıklamalarının ardından yayınlanan haberde, Ankara'nın yeni diplomatik araçları devreye soktuğu belirtildi.

Türkiye'nin konuya ilişkin NAVTEX belgelerini NATO'ya sunduğu bilgisini paylaşan Yunan gazetesi, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Ege’nin yaklaşık yarısında yetki sahibi olduğu ve 23 Yunan adasının askerden arındırılmış statüde bulunduğu yönündeki tezlerini tüm NATO müttefiklerinin dikkatine sunmaya çalışıyor. Bu durum, Ankara’nın Ege meselelerinde sert çizgisini koruduğunu ve uluslararası kamuoyu önünde argümanlarını desteklemek için yeni araçlar devreye soktuğunu gösteriyor."

