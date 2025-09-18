Yunanistan Ege’de ani tatbikat başlattı

Haberin Devamı

ATİNA ‘Piri Reis’ bilimsel araştırmalar gemisinin Ege’de izleyeceği rotaya kilitlendiği bir sırada, Yunan Silahlı Kuvvetleri dün Türk-Yunan kara hududunu oluşturan Meriç bölgesi ve Ege denizini kapsayan programdışı 24 saatlik ani bir askeri tatbikat gerçekleştirdi. Türkiye yayınladığı Navtex (denizcilere duyuru) ile Ege’de adaların uluslararası antlaşmalarla silahsızlandırılmış statüsünü hatırlatarak, tepki gösterdi. Yunan medyası, bu ani tatbikatın “Piri Reis” ile ilgili olduğunu iddia etti. Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias bu iddiaları yalanladı.

SINIRA ASKER SEVKIYATI

Yunan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis’in emriyle gerçekleştirilen ani tatbikatın hedefinin, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel hazırlılık derecesinin arttırılması ve çeşitli askeri planların uygulanması olduğu belirtildi. Böylesi tatbikatların geçen yıllarda sadece harita üzerinde gerçekleştirildiğini vurgulayan Yunan medyasına göre, acil müdahale güçlerinin katıldığı tatbikat çevresinde, Orta Yunanistan’ın Kılkış (Kilkis) şehri ve Girit’ten hava yolu ile Doğu Ege adaları ve bazı adacıklara asker nakledildi. Orta Yunanistan’daki Volos şehrinden de karayolu ile Meriç hududuna asker sevkiyatı yapıldı.

60 SAVAŞ UÇAĞI KATILDI

Aynı haberlerde, tatbikata Yunan donanmasının hemen hemen tümü ile 60 adet savaş uçağının da katıldığı ifade edildi. Sözkonusu tatbikat, Atina’da “Piri Reis” bilimsel araştırmalar gemisinin Ege’de yapması beklenen çalışmalarla ilgili olduğu iddia edildi. Ancak, Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias “Tatbikatın Piri Reis ile hiçbir ilgisi yok” diye açıklama yaptı. Öte yandan dün öğle saatlerine kadar Piri Reis gemisinin İzmir’den hareket etmemesi Atina’da çeşitli senaryoları beraberinde getirdi. Türkiye, Piri Reis’in 15-25 Eylül tarihlerinde bilimsel araştırmalar yapacağını belirterek Navtex ilan etmiş, Yunan ordusu da Navtex yayınlayarak Piri Reis rotasının Yunanistan’a ait olduğunu öne sürmüştü.

TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı İzmir istasyonu tarafından, dün yayınlanan 0880/25 sayılı Navtex duyurusunda Ege’de Taşoz (Thasos) adasından, Meis adasına kadar 23 adanın isimleri sıralanarak “Bu adalar, 1914 Altı Büyük Devlet Kararı, 1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması gereğince, daimi gayrı askeri stütüde bulumaktadır. Bu nedenle belirtilen adaların karasularında askeri faaliyet icra edilmemelidir” denildi.