Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

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Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'in Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Yunanistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, 5 Eylül 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

İki Bakan, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacaktır.'