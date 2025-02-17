Yunanistan Cumhurbaşkanı Miçotakis'ten Türkiye itirafı

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Yunanistan Cumhurbaşkanı Kiryakos Miçotakis, Yunan gazetesi Kathimerini'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Miçotakis, Türkiye'ye Meteor füzesi satışını engelleme hamlelerini ve Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilere dair açıklamalar yaptı.

Türkiye'ye Meteor füzesi satışını engellemek için hafta başında Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ret cevabı aldı.

Miçotakis'in Türkiye'ye Meteor füzesi satılmaması talebine karşılık Macron'dan aldığı yanıt, Meteor'ların satışının engellenmesi olasılığının olmadığı yönünde oldu.

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PARİS'TEN MUTSUZ DÖNDÜ

Fransa tarafı, Meteor'un altı ülkenin katılımından oluşan MBDA konsorsiyumu tarafından üretilmesi nedeniyle uluslararası pratik olarak bunun mümkün olmadığını Miçotakis'e bildirdi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Macron'dan olumsuz yanıt alan Miçotakis'in, konsorsiyumun diğer ülkeleri İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç'e yöneleceği ifade edildi.

Kathimerini Miçotakis'e, "Meteor füzesi ile ilgili Macron'a ne söylediniz?" sorusunu sordu.

Miçotakis verdiği yanıtta, Türkiye’ye satılması artık an meselesi haline gelen Meteor füzelerinin satışını engellemek için yeni hamleler yapmayacağına işaret etti.

Miçotakis, Macron ile stratejik işbirliği konusunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Ancak Miçotakis, dış politika ve savunma konularının Yunan kamuoyunda çok fazla tartışma konusu olmadığını ifade ederek soruyu geçiştirdi.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU YAPTI

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilere değinen Miçotakis, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini itiraf etti.

Miçotakis, gazetenin "Son zamanlarda Ankara ile ilişkilerin kötüleştiği görülüyor. Bugün ne durumdayız?" sorusuna net bir yanıt vermedi.

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Türkiye ve Yunanistan arasında son iki yılda izlenen politikanın beklentileri aşırı yükseltip yükseltmediği sorulan Miçotakis, Ankara'ya barış içinde yaşamayı önerdiklerini ve iki ülkenin birçok alanda iş birliği yapmaları gerektiğini ifade etti.

Miçotakis, "Biz hiçbir zaman beklentileri yükseltmedik. Kırmızı çizgilerimizi asla müzakere malzemesi yapmadan net bir tutum sergiledik. Sonuçları gözle görünen proaktif bir politika sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye bu gerçeği kabul ederek dahil olabilir. Bugüne kadar elde edilen 'başarılar' ve önemli adımlar oldu" ifadesinde bulundu.

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Miçotakis, atılan adımların "Ege'de tansiyonun düşmesinden binlerce turistin adalarımızı ziyaret etmesine kadar, göç ve sivil koruma alanında iki ülke arasındaki işbirliğinden ortak ekonomik eylemlerin belirlenmesine kadar" sonuçları olduğunu söyledi.

"SAF DEĞİLİM"

Miçotakis, Türkiye ile iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu ancak saf olmadığını belirtti ve Türkiye’ye karşı sınırlarını koruduklarını vurguladı.

Türkiye’nin savunma sanayindeki gelişmelerden rahatsızlık duyduklarını ve yurt dışında güçlü ittifaklar kurduklarını açıklayan Miçotakis, Yunanistan savunma sanayisini ve silahlı kuvvetlerini güçlendirme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

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Miçotakis, Kathimerini'ye verdiği yanıtta şöyle konuştu:

"Ben sınır komşusu olduğumuz ve coğrafyanın yan yana olmamızı istediği ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerinden yanayım. Ama saf değilim. 'Sakin sulara' inanıyorum çünkü onların aynı zamanda özgür sular olması için çalışıyorum. İşte bu sebeple ülkemiz aynı zamanda yurt dışında da güçlü ittifaklar kuruyor. Sınırlarımızı korumak için her zamankinden daha fazla ulusal savunmamızı ve Silahlı Kuvvetleri'mizi güçlendiriyoruz. Başka bir deyişle, Yunanistan'ı giderek daha da güçlendiren bir politika izliyoruz"