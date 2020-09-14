Yunanistan Cumhurbaskanı Meis’e gitti

Dün Meis adasına gelen Sakellaropulu, limanda demirli “Mikonios” savaş gemisini ziyareti sırasında, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de eşi görülmemiş bir gerginlik yarattığını iddia ederek, “Tehditlere, şantajlara boyun eğmiyoruz, Yunanistan kimseyi tehdit etmiyor. İyi komşuluk ve uluslararası hukuk kurallarına saygı şartıyla diyaloğa açığız. Mantığın ve bölge halklarının çıkarlarının üstün çıkacağını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

METNİ OKUDU

Belediye binasında düzenlenen törende ise önceden yazılmış bir metni okuyarak Türkiye’ye karşı suçlamalarda bulunan Sakellaropulu, “Meis, vatanımızın değerli bir parçasıdır” dedi. Sakellaropulu, İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalyanların adadan ayrılışının 77. yıldönümü nedeniyle geldiği Meis’teki etkinlikler çerçevesinde, sahil güvenlik botu ile Karaada’yı (Ro) da ziyaret etti. Bu arada, Yunan medyasında günlerdir yer alan, Türkiye’nin Sakellaropulu’nun Meis ziyareti sırasında gerginlik yaratmaya çalışacağı iddiaları da suya düştü.