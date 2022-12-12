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Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ile alarma geçti... Komşuda Tayfun paniği

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#Yunanistan#Erdoğan#Türkiye
Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğanın sözleri ile alarma geçti... Komşuda Tayfun paniği
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 10:54

Komşu Yunanistan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası adeta alarma geçmiş durumda. Kısa sürede ülkenin bir numaralı gündemi olan Tayfun Atina'da panik havası estirirken Yunan basını bu gelişmeyi skandal bir manşet ile okurlarına duyurdu.

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Atina yaptığı açıklamalar ile Ege'deki tansiyonu artırmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da paniğe neden oldu.

Erdoğan, 'F-16'ın mühimmatını biz yapıyoruz. İHA'ların SİHA'ların mühimmatını yapıyoruz. Bu üretim Yunan'ı ürkütüyor. 'Tayfun Füzesi Atina'yı vuracak' diyorlar. Sen rahat durmazsan, vuracak tabii' ifadeleri ile Atina'yı uyarmıştı.

Erdoğan'ın açıklamaları Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan To Vima gazetesi skandal bir başlık ile okurlarının karşısına çıktı.

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Gazete 'Erdoğan kontrolden çıktı' başlıklı haberinde, Erdoğan'ın sadece Yunanistan'ı değil ABD'yi de hedef aldığı iddiasına yer verdi.

Haberde Erdoğan'ın Yunanistan'ın adaları ABD silahları ile donatmasına Türkiye'nin izin vermeyeceğini belirttiğinin altı çizildi.

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Ta Nea gazetesi ise Erdoğan'ın sözleri için 'kışkırtıcı söylem' benzetmesi yaptı. Daha önce Türkiye'ye yönelik asılsız iddialara yer veren gazete haberde şu ifadeleri kullandı;

Türkiye'nin ilk 'kısa menzilli balistik füzesi' Tayfun'un menzili 561 kilometre olarak açıklandı.

'Ege adalarının askerden arındırılması konusunu gündeme getiren Türkiye Cumhurbaşkanı, Tayfun tehdidini bir kez daha gündeme getirdi.'

Kathimerini gazetesi ise 'Erdoğan, Yunanistan'ı füze saldırısıyla tehdit etti' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Erdoğan bu kez Yunanistan'ı, özellikle de başkent Atina'yı füzeyle vurmakla tehdit etti' denildi.

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KRİZ MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

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Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğanın sözleri ile alarma geçti... Komşuda Tayfun paniği
Tayfun füzesi Samsun'daki testte 458 saniyede 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurmuştu...

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

'GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

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Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken 'Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi.

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Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek' ifadesini kullanmıştı.

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#Yunanistan#Erdoğan#Türkiye

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