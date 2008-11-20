Yunanistan cezaevlerindeki açlık grevi sona erdi

A.A Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Yunanistan'daki cezaevlerinin büyük bölümünde 3 Kasım'dan bu yana açlık grevi yapan mahkum ve tutuklular eylemlerini sona erdirdiklerini açıkladılar.

Yunanistan Hükümlüler Komitesi, Yunanistan Adalet Bakanlığı'nın, cezaevlerindeki yaşam koşullarını düzeltmeye yönelik yaklaşımını “olumlu bir ilk adım” olarak değerlendirdikleri için açlık grevine son verildiğini duyurdu.



Yunanistan Adalet Bakanı Sotiris Hacigakis'in hazırladığı yasal düzenleme, 2009 yılı nisan ayına dek toplam 5 bin 500 hükümlünün cezaevlerinden salıverilmesini öngörüyor.



Düzenleme, 5 yıla dek ceza almış 1740 hükümlünün, ceza yasasının ilgili tahliye hükümlerine uymaları durumunda derhal salıverilmeleri, nisan ayına kadar da cezasının 3'te 2'sini çekmiş mahkumların tahliyesiyle cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısının 12 bin 315'den, 6 bin 815'e düşürülmesini amaçlıyor.



Ciddi sağlık sorunları olan 9 hükümlünün derhal tahliyesini de öngören yasal düzenleme, ülke genelinde toplam 8 bin 243 kişilik kapasitesi olan cezaevlerindeki tutuklu ve mahkumların en büyük yakınması olan, aşırı kalabalığı ortadan kaldırmayı hedefliyor.



