Yunanistan cayır cayır yanıyor! Tehlike devam edecek

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Rekor sıcaklıkların görüldüğü Yunanistan'da, 100'den fazla noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülke, yangınları kontrol altına alabilmek için Avrupa Birliği'nden yardım istedi.

CNN Türk Atina temsilcisi Yorgo Kırbaki canlı yayında ülkede yaşanan gelişmeleri ve yangınların son durumunu aktardı.

Kırbaki sözlerine 'Yunanistan cayır cayır yanıyor!' diyerek başladı.

Kırbaki ülkedeki durumu anlatmaya şu sözlerle devam etti:

"Son 30 yılın en sıcak hava dalgası Yunanistan’ı ateşe verdi. Ülke, 100’den fazla yangınla mücadele ediyor.

Yunanistan'da sadece son 4 günde 60 bin dönüm, mayıs ayından bu yana 104 bin dönüm alan yandı. Bu rakamlar 2019 ve 2020 yılının verileriyle karşılaştırıldığında ülkede 4 günde son iki yılın toplamının üç katı kadar bir alanın yandığını söyleyebiliriz.

Ülkede dün itibarıyla 118 noktada yangınlar çıktı. Yanan bölgeler sadece Atina'ya yakın olmakla kalmayıp aynı zamanda ülkenin oksijen deposu olarak da kabul edilen yerler.

Parnita Dağı eteklerinde çıkan yangında 100 ev, 30 işyeri ve 150 araç yandıktantan sonra bu sabah söndürülebildi.

Eğriboz ve Mora Yarımadası'ndaki yangınlar tüm hızıyla devam ediyor. Eğriboz'da 25 bin dönüm arazi yanarken 13 köy boşaltıldı, 100 ev de yandı.

Mora'daki yangınlar Olimpiyat oyunlarının doğum yeri olan Olympia'yı tehdit ediyor.

Yunanistan'daki yangın söndürme çalışmalarına 10 uçak ve helikopter katılırken ülkenin yardım çağırısına şimdilik sadece Kıbrıs Rum Kesimi'nden cevap gelmişti. Kıbrıs Rum Kesimi Yunanistan'a 2 uçak ve 20 itfaiyeci göndereceğini açıkladı. Bugün itibarıyla Fransa da Yunanistan'a 'belli sayıda itfaiyeci' yollayacaklarını ifade etti.

Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de artmaya devam edeceği açıklanırken uzmanlar bu sebepten dolayı yangın tehlikesinin ciddi boyutlarda devam edeceği konusunda uyarıda bulundu."

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor